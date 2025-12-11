Federica Brignone verso le Olimpiadi: “C’è tanto lavoro da fare, ma io ci credo davvero”. E su Tabanelli…

L’infortunio che non ci voleva, nel momento peggiore. Una di quelle sliding doors che rischiano di cambiare totalmente una carriera. Federica Brignone si è infortunata nel finale di stagione scorso, subito dopo aver vinto la Coppa del Mondo di sci alpino ed ora sta provando a recuperare in tempi record verso le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Le parole dell’azzurra, ospite oggi nella partita di Eurolega dell’Olimpia Milano al Forum di Assago: “Io ci sto sperando e ci sto provando. Sto ancora scivolando sulla neve. So che vedere un video mentre scio sembra che sono a grande livello. Ho ancora tanto lavoro da fare ma io ci credo davvero. Ripartire è difficile. avrei dovuto metterci di più del tempo che ho impiegato a sciare. Devo tantissimo a molte persone e se sono così è grazie a loro. E’ stato tosto e impegnativo. C’è ancora tanto da fare, stiamo programmando di settimana in settimana”.

Sugli infortuni anche delle colleghe, da Lara Gut a Michelle Gisin: “Il nostro sport è pericoloso. Si possono migliorare tante cose, ma purtroppo tanti infortuni succedono come il mio. Si può sempre fare qualcosa di più, ma bisogna accettare che il nostro sport è pericoloso”.

In questi giorni qualche sciata assieme a Flora Tabanelli, altro talento tricolore (del freestyle) infortunato: “Flora è una grandissima atleta. E’ stata con me al J Medical. Sa quello che vuole, è molto intelligente e penso possa farcela per vincere una medaglia”.