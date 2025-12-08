Freestyle, Miro Tabanelli guida il quartetto azzurro nel Big Air di Steamboat

La Coppa del Mondo di freestyle si dividerà tra la Cina e gli Stati Uniti in questo femminile. A Secret Garden è in programma una gara di halfpipe nella giornata di sabato, mentre nella sera italiana a Steamboat va in scena il terzo appuntamento stagionale con il big air. Proprio questa gara in Colorado è quella che interessa maggiormente i colori azzurri, visto che saranno quattro gli atleti italiani al via.

Il freestyle big air ha lasciato proprio la Cina nell’ultimo fine settimana dopo il doppio appuntamento tra Secret Garden e Pechino, tappa quest’ultima che ha visto la partecipazione alla finale di Leonardo Donaggio, che ha poi concluso all’ottavo posto una gara vinta dal norvegese Ulrik Samnoey.

Negli Stati Uniti oltre a Donaggio ci saranno anche Renè Monteleone e soprattutto Miro Tabanelli. L’emiliano non è ancora riuscito a centrare la finale e sicuramente vuole sbloccarsi nella gara americana. Nell’ultima prova di Pechino ha sfiorato la qualificazione, firmando anche il miglior punteggio (ben 92.00 punti) nella terza run, ma non è bastato.

Il quartetto dei convocati azzurri sarà poi completato al femminile da Maria Gasslitter, che cercherà di ottenere il miglior risultato possibile nelle qualificazioni. Sicuramente all’Italia pesa tantissimo l’assenza di Flora Tabanelli, che sta cercando di recuperare dall’infortunio patito in allenamento e che ha messo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.