Marta Zenoni vince l’Eset Cross a Milano, gran miglioramento di Del Buono nella mezza, si rivede Faniel

Marta Zenoni ha vinto l’Eset Cross Challenge andato in scena al Parco Monte Stella di Milano, imponendosi sui cinque chilometri a una settimana di distanza dal titolo conquistata in staffetta agli Europei riservati alla corsa campestre. Sui pratoni del capoluogo lombardo, l’azzurra ha ben gestito il ritmo in una giornata senza pioggia e con temperature mite per la stagione, completando il tracciato filante con il tempo di 16:43.

Alle sue spalle si sono piazzate Margherita Vignolo (16:54), Chiara Spagnoli (16:58) ed Elena Ribigini (16:59). La gara maschile si è risolta negli ultimi cinquecento metri, con il successo di Enrico Vecchi in 14:09 davanti a Yassin Bouih (14:13) e al cinese Yu Shuiqing (14:22).

Federica Del Buono si è invece migliorata di oltre un minuto nella mezza maratona, chiudendo in 1h10:07 a Cittadella (in provincia di Padova) davanti a Rebecca Lonedo (1h11:44) e a Diletta Moressa (1h13:24). Ad aprile aveva completato i 21,097 km 1h11:26, compiendo così un bel passo in avanti in chiusura di una stagione dove ha preso parte agli Europei su strada e ai Mondiali su pista, issandosi anche al terzo posto delle liste italiane stagionali alle spalle di Elisa Palmero e Sofiia Yeremchuk.

Giovanna Epis ha invece vinto la mezza maratona di Pisa con il crono di 1h13:29, un mese dopo aver corso in 1h12:42 a Milano. Buon momento per la carabiniera, che in primavera era stata quinta nella maratona degli Europei su strada e che poi aveva dovuto rinunciare ai Mondiali di Tokyo a causa di un infortunio. Quinto posto con il tempo di 1h05:54 per Eyob Faniel nella Bangsaen21, mezza maratona di Chon Buri (Thailandia) targata Platinum Label, il massimo livello del calendario mondiale, dove si è imposto il keniano Samwel Nyamai Mailu in 1h02:59.