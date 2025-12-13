Sci alpino, Sofia Goggia: “Soddisfatta sia della prestazione che del risultato”

Sofia Goggia è al terzo posto dopo le prime trenta atlete scese in pista nella seconda discesa libera femminile di St. Moritz, in Svizzera, alle spalle della tedesca Emma Aicher, prima, e della statunitense Lindsey Vonn, seconda con soli 5 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Goggia ha parlato, a gara ancora in corso, ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra sa bene dove ha perso quei centesimi che le sono costati un piazzamento migliore: “Peccato per quel piede sinistro nella lunga, perché era fondamentale per portare fuori velocità, solo che sono entrata, secondo me, molto veloce, ma non sono riuscita ad invertire e prendere bene il piede con solidità“.

Il bilancio è comunque positivo per Goggia: “C’erano un po’ di onde, il terreno muoveva un po’ e quindi mi son fatta portare bassissima, però comunque ho cercato di spingerla il più possibile, nonostante fossi non in terza, ma in quarta corsia, quindi comunque se dovessi far podio, visto che la gara non è ancora finita, sono comunque soddisfatta della prestazione ed anche del risultato“.