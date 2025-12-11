LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. La storica Corviglia ospita il secondo allenamento per le specialiste della velocità: si studiano la tipologia di neve e le linee da adottare nelle gare che caratterizzeranno il fine settimana. Sofia Goggia effettua l’ultima rifinitura prima di catapultarsi nel debutto stagionale per quanto concerne le discipline che le sono più congeniali.

Il programma prevede un tris di gare affascinanti che inaugurano ufficialmente la stagione della velocità nel settore femminile. Si parte domani, orario di inizio previsto alle 10:15, con la prima discesa libera. Si prosegue sabato 13 con la disputa di una seconda libera che questa volta prenderà il via alle 10:45, stesso orario in cui è fissata la partenza per il SuperG in programma domenica 14.

Nella prima prova della discesa disputata ieri la veterana Lindsey Vonn ha piazzato la zampata vincente. La statunitense, classe 1984, ha tagliato il traguardo in 1:30.95 e un vantaggio di +0.59 sulla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda in 1:31.54. Al terzo posto si è classificata Sofia Goggia con un ritardo di +0.71 nei confronti della storica rivale e lo stesso tempo della francese Laura Gauche. Completa la Top 5 l’americana Jacqueline Wiles, staccata di ottantacinque centesimi dalla vetta. Hanno chiuso nelle prime quindici Laura Pirovano, undicesima a +1.15, e Elena Curtoni, tredicesima a +1.19.

Contingente numericamente nutrito per l’Italia. Saranno in pista oltre alla fuoriclasse bergamasca, Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.

La seconda, ed ultima, prova della discesa di St. Moritz inizierà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!