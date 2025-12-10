Sci alpino, Abbruzzese sfiora il podio nel superG di Santa Caterina in Coppa Europa. Vince l’austriaco Hacker

Felix Hacker ha un rapporto speciale di Santa Caterina Valfurva. Dopo la doppietta in discesa della stagione passata sulla pista italiana, l’austriaco piazza ancora una vittoria, trionfando nel superG di Coppa Europa, centrando il sesto successo della carriera nel circuito continentale.

Primo podio in carriera in Coppa Europa per lo spagnolo Ander Mintegui Rivera, che ha concluso in seconda posizione a 32 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche lo svizzero Marco Kohler, terzo al traguardo a 33 centesimi da Hacker.

Buona la prestazione di Marco Abbruzzese, che ha terminato in quarta posizione a 45 centesimi dalla testa della classifica. L’azzurro ha preceduto gli austriaci Fabian Bachler (+0.61) e Stefan Rieser (+0.66).

Settimo posto per il francese Leo Ducros (+0.78) davanti allo svizzero Alessio Miggiano (+0.90). Completano la Top-10 i transalpini Charles Gamel Seigneur (+0.91) e Sam Alphand (+0.94). A punti per l’Italia ha chiuso anche Max Perathoner (22°, +1.44).

Nella classifica generale di Coppa Europa resta al comando il norvegese Hans Grahl-Madsen (200 punti), che precede Tobias Kastlunger (160) ed il finlandese Eduard Hallberg (145). Nella Top-5 ci sono anche l’austriaco Jakob Greber (140) e lo svizzero Sandro Zurbruegg (110).