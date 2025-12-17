Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia in Val d’Isère: nel 2021 fu dominante

La parentesi dedicata allo slalom speciale di Courchevel è stata rapidamente archiviata. La spedizione in terra francese della Coppa del Mondo di sci alpino femminile continua però con il ritorno delle gare veloci nella storica location di Val d’Isère. Sofia Goggia è pronta a lasciare il segno su una pista che nel 2021 l’ha vista essere dominante.

L’atleta bergamasca ha esordito sulla pista francese il 20 dicembre 2014 nella discesa libera conclusa in quarantasettesima posizione con un distacco di +5.47 da Lindsey Vonn, vincitrice in 1:44.47 davanti a Viktoria Rebensburg e all’austriaca Elisabeth Goergl, seconde ex aequo.

I primi podi, dopo l’uscita in combinata e il trentaduesimo posto in discesa del 2015, arrivano nel 2016. L’italiana chiude al terzo posto nella combinata, 2:40.49 il suo tempo, alle spalle di Ilka Stuhec, vincitrice in 2:40.33, e della svizzera Michelle Gisin, seconda a dodici centesimi dalla slovena. L’azzurra, staccata di trentadue centesimi, bissa la terza posizione nella discesa libera vinta dalla Stuhec, 1:46.14 il suo tempo, davanti all’austriaca Cornelia Huetter.

Il feeling con la storica pista transalpina si consolida l’anno dopo. Nel 2017 Goggia torna a casa con un secondo e un terzo posto nei due SuperG disputati il 16 e 17 dicembre: nella prima occasione deve inchinarsi, per trentadue centesimi, all’acerrima rivale Vonn, nella seconda ottiene il gradino più basso del podio, staccata di cinquantuno centesimi dall’austriaca Anna Veith e preceduta anche da Tina Weirather.

Nel 2020 arriva il momento del primo storico successo. In discesa libera l’azzurra precede di ventiquattro centesimi la svizzera Corinne Suter e di ventisette la statunitense Breezy Johnson.Il risultato non si ripete e il successivo SuperG si conclude in settima posizione con un distacco di 85 centesimi da Ester Ledecka.

Nel 2021 Goggia trasforma la pista francese nel giardino di casa e domina la scena. In discesa libera s’impone con il tempo di 1:41.71 precedendo Breezy Johnson di 27 centesimi e l’austriaca Mirjam Puchner di 91. Il giorno dopo Sofia non lascia scampo alle rivali anche in SuperG e s’impone davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel e alla connazionale Elena Curtoni.

Nel 2023 l’atleta bergamasca si ferma ai piedi del podio nella discesa libera vinta dalla svizzera Jasmine Flury davanti alla connazionale Joana Haehlen, staccata di 22 centesimi, e all’austriaca Cornelia Huetter, terza a ventiquattro centesimi. Il riscatto immediato arriva il giorno dopo con il terzo posto ottenuto in SuperG alle spalle della connazionale Federica Brignone e della norvegese Kajsa Vickhoff Lie.