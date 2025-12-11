Scandicci cala il tris al Mondiale per Club e vince il girone: Antropova e Franklin ok, derby italiano in finale?

Scandicci ha infilato la terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club di volley femminile, sconfiggendo l’Allianz Lima con un netto 3-0 (25-21; 25-15; 25-23) e chiudendo così con un percorso netto la fase a gironi. Dopo aver regolato lo Zhetysu e l’Osasco con il massimo scarto, la compagine toscana ha avuto la meglio anche contro le vice campionesse del Sudamerica a San Paolo (Brasile) e ha così conquistato il primo posto nel gruppo A.

La Savino Del Bene, all’esordio assoluto nella rassegna iridata, tornerà in campo sabato 13 dicembre (alle ore 17.00 o alle ore 20.30) per affrontare le brasiliane del Dentil Praia Clube, che hanno chiuso il gruppo B in seconda posizione alle spalle di Conegliano. Le vice campionesse d’Europa dovranno vedersela contro le Campionesse del Sudamerica, inseguendo quello che potrebbe essere un atto conclusivo tutto italiano.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno faticato un po’ più del previsto contro la compagine peruviana: nel primo set si sono trovate sotto per 18-19 e sono poi serviti due colpi di Antropova (pallonetto e diagonale) e due stoccate di Franklin (parallela e diagonale) per avere la meglio; seconda frazione dominata in maniera perentoria, mentre nel terzo parziale Scandicci ha dovuto inseguire sul 2-6, ha dato vita a un braccio di ferro fino al 15-15 e poi ha allungato in maniera definitiva con un muro e un vincente di Weitzel e una fiammata di Bosetti (20-16).

A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Sarah Franklin (14 punti) e l’opposto Ekaterina Antropova (14 punti), in luce anche Lindsey Ruddins (11), il martello Caterina Bosetti (5), le centrali Camilla Weitzel (8) ed Emma Graziani (5). Tra le fila dell’Allianz Lima le migliori sono state Rodriguez (12 punti) e Orle Maeva (8).