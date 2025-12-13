A che ora la finale del Mondiale per club di volley femminile 2025: guida tv, programma, streaming

La finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà domenica 14 dicembre (ore 20.30): sarà San Paolo (Brasile) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata per squadre societarie. Ad affrontarsi in terra sudamericane saranno le formazioni capaci di vincere le semifinali: da una parte il confronto tra Scandicci e le brasiliane del Dentil Praia Clube, dall’altra il match tra Conegliano e le brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude.

Le due compagini italiane partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alle padrone di casa: si replicherà l’atto conclusivo dell’ultima Champions League con la corazzata veneta e la realtà toscana? Le Pantere si sono presentate all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre la Savino Del Bene è alla sua prima apparizione in questa competizione e spera di raggiungere l’evento che metterà in palio il trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non sarà prevista diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Domenica 14 dicembre

Ore 20.30 Finale Mondiale per Club volley femminile – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE MONDIALE PER CLUB: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.