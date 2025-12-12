Quando si gioca Scandicci-Dentil Praia Clube, semifinale Mondiale per Club volley: data, programma, orario, tv, streaming

Scandicci affronterà il Dentil Praia Clube nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 13 dicembre (ore 17.00 italiane) a San Paolo (Brasile), in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno seguente contro la vincente del confronto tra Conegliano e l’Osasco Sao Cristovao Saude. Assisteremo a una finale tutta italiana, come già successo a maggio in occasione dell’atto conclusivo della Champions League?

Le vice campionesse d’Europa saranno chiamate a sfidare le Campionesse del Sudamerica: si preannuncia un ostacolo molto impegnativo per le toscane, che hanno comunque tutte le carte in regola per spuntarla e meritarsi la possibilità di disputare il match che assegnerà il titolo, alla loro prima partecipazione in una rassegna iridata. Le toscane scenderanno in campo dopo il cammino netto nella fase a gironi: tre vittorie per 3-0 contro le brasiliane dell’Osasco, le peruviane dell’Allianza Lima e le kazake dello Zhetysu.

Il Dentil Praia Clube si presenterà all’appuntamento dopo aver perso in maniera nitida contro Conegliano e aver regolato le statunitensi dell’Orlando Valkyries e le egiziane dello Zamalek. A guidare la Savino Del Bene saranno soprattutto l’opposto Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Maja Ognjenovic, le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (con Sarah Franklin a disposizione), le centrali Camilla Weitzel e Linda Nwakalor, il libero Brenda Castillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport per tutti gli appassionati. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB

Sabato 13 dicembre

Ore 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Dentil Praia Clube – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.