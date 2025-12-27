Sabalenka carica la battaglia dei sessi: “Uomini biologicamente più forti, ma…”. Kyrgios: “Sono più maturo”

Giornata di vigilia a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove domenica 28 dicembre (ore 17.00 italiane) si disputerà la ribattezzata Battaglia dei Sessi, ovvero l’attesissimo confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’australiano Nick Kyrgios. La numero 1 del mondo riuscirà a battere il numero 671 del ranking ATP e in passato finalista a Wimbledon? Si tratta di un confronto di esibizione, ma importante dal punto di vista mediatico ed extra-sportivo.

Aryna Sabalenka ha fatto un punto della situazione a Piers Morgan Uncensored: “Fisicamente gli uomini sono molto più forti, più veloci, più potenti. Quindi è difficile competere, ma in queste condizioni, con il campo ridotto del 9%, sento che almeno ho una possibilità più alta di competere e vedere se posso vincere. E se riuscissi a farlo, forse poi potrei anche affrontare una partita regolare”.

La numero 1 del mondo ha poi proseguito: “Andiamo in campo per divertirci e portare grande tennis. Chi vince, vince. È ovvio che biologicamente l’uomo è più forte della donna, ma non si tratta di questo. Questo evento servirà solo ad alzare il livello del tennis femminile. Ci sarò per competere e dimostrare che le donne sono forti, potenti e un grande spettacolo. Lui è in una situazione senza via d’uscita. Io invece sono in una situazione win–win”.

Nick Kyrgios sarà chiamato nei fatti a difendere la propria reputazione: “Oggi sono una persona diversa. Non starò qui a dire che sono un modello di comportamento perfetto, ma sono cresciuto e ora sono decisamente più maturo”.