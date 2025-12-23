Quando potrà tornare Jannik Sinner n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz nei primi 4 mesi del 2026

Nel 2026 la corsa al numero 1 del ranking ATP ripartirà direttamente agli Australian Open, dato che né lo spagnolo Carlos Alcaraz, né l’azzurro Jannik Sinner prenderanno parte a tornei del circuito maggiore nelle settimane precedenti, né dovranno scartare punti, avendo fatto lo stesso percorso ad inizio 2025.

Jannik Sinner partirà con 550 punti di ritardo da Carlos Alcaraz: l’azzurro non potrà scavalcare l’iberico agli Australian Open, dato che dovrà difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, e lo spagnolo ne perderà soltanto 400 per i quarti di finale del 2025.

In caso successo in Australia di Sinner, e di un contestuale torneo particolarmente negativo di Alcaraz, ecco però che il sorpasso dell’azzurro potrebbe arrivare già nel torneo successivo, dato che a Rotterdam, torneo saltato dall’italiano nel 2025, lo spagnolo dovrà difendere i 500 punti dell’affermazione di questa stagione.

Da quel momento in poi, Sinner non avrà punti da scartare per i tre mesi successivi, dato che nel 2025 è stato sospeso per il caso Clostebol, quindi l’azzurro avrà l’opportunità di macinare punti, mentre Alcaraz, nel complesso, fino ad aprile dovrà difendere 2740 punti.

PUNTI DA DIFENDERE NEI PRIMI 4 MESI DEL 2026

Carlos Alcaraz (12050)

26.01.2026 Grand Slam Australian Open QF 400

09.02.2026 ATP Tour 500 Rotterdam W 500

23.02.2026 ATP Tour 500 Doha QF 100

16.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells SF 400

30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami R128 10

13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000

20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330

Totale punti da difendere: 2740

Jannik Sinner (11500)

26.01.2026 Grand Slam Australian Open W 2000

16.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells – 0

30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0

Totale punti da difendere: 2000