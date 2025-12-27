Patrick Mouratoglou senza peli sulla lingua: “Sinner e Alcaraz dominano troppo, gli altri non all’altezza”

Patrick Mouratoglou è considerato una delle voci più autorevoli e rispettate dell’intero circuito tennistico internazionale. Ogni volta che il celebre allenatore prende posizione su un tema, le sue parole attirano inevitabilmente l’attenzione di addetti ai lavori, appassionati e media. In una recente riflessione pubblicata sul suo profilo Instagram, Mouratoglou ha espresso una critica netta nei confronti dell’attuale scenario del ranking ATP, sottolineando la scarsa competitività che, a suo avviso, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si trovano ad affrontare.

Secondo il tecnico francese, i possibili avversari in grado di insidiare seriamente i due giovani campioni “non sono ancora pronti” dal punto di vista tecnico, mentale e di continuità di rendimento. Questa mancanza di reali contendenti spiegherebbe il dominio esercitato per gran parte della stagione dai nativi di Murcia e di San Candido, capaci di imporsi con regolarità e di mantenere un livello di gioco superiore rispetto al resto del circuito.

Il coach francese è da tempo convinto che il tour avrebbe bisogno, quanto meno, della nascita di un nuovo “Big Three” per rendere la competizione più equilibrata e stimolante. “Vorrei vedere un terzo nome affiancarsi ad Alcaraz e Sinner, perché in questo momento stanno dominando troppo. È straordinario assistere a partite di così alto livello, ma ricordiamo l’entusiasmo che generava il trio formato da Nadal, Federer e Djokovic. Quel tipo di rivalità accendeva il tennis e faceva sognare tutti“, ha dichiarato, lasciando trasparire una certa nostalgia per quell’epoca irripetibile.

Resta ora da capire se e quando emergerà un nuovo protagonista capace di colmare questo vuoto e di mettere in discussione la supremazia dei primi due giocatori del ranking mondiale. Gli occhi sono puntati in particolare sulla stagione 2026, che potrebbe rappresentare il momento della svolta e l’inizio di una nuova fase di grande competizione ai vertici del tennis maschile.