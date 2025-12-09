LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura europea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida d’esordio nella Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte la LUBE CIVITANOVA MARCHE opposta ai francesi del Montpellier HSC nel Gruppo E.

I ragazzi di coach Medei esordiscono nella massima competizione europea contro una compagine che potrebbe creare grattacapi ai vice campioni d’Italia, visto il loro stato di forma non eccezionale confermato nell’1-3 contro Modena in Superlega. Questi ultimi che hanno alzato il trofeo per due volte nella propria storia con l’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato nel 2019 a Berlino battendo nell’atto finale lo Zenit Kazan mentre il primo risale al 2002. “Indossare la maglia della Lube significa non porsi mai limiti; l’obiettivo è arrivare fino in fondo in una competizione che il Club ha già vinto” queste le parole del centrale Podrascanin alla vigilia.

Per cominciare al meglio la 22^ avventura europea Civitanova deve sbarazzarsi di un team che in Francia sta disputando una grande stagione. Occhio a Hirsch e Mathias tra gli opposti, con Jeanlys che verosimilmente si alternerà con Le Goff nel ruolo di centrale. Ricordiamo che si qualificano ai Quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i Quarti. Di fatto quindi diventa praticamente un dentro o fuori già questo match d’esordio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida della Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte la LUBE CIVITANOVA MARCHE opposta ai transalpini del Montpellier HSC. Si parte alle ore 20:30, vi aspettiamo!