Ciclocross: a Dendermonde Wout van Aert a caccia della prima vittoria stagionale

Ottavo appuntamento, l’ultimo dell’anno solare, per la Coppa del Mondo di ciclocross. Si resta in Belgio, precisamente in quel di Dendermonde, su un circuito molto duro caratterizzato dal fango.

L’assenza di Mathieu van der Poel sposta inevitabilmente i riflettori su Wout van Aert, uomo di riferimento della startlist. Il belga della Visma | Lease a Bike è alla terza prova stagionale, per ora non è riuscito ancora ad alzare le braccia al cielo, sarà la volta buona?

Il candidato numero uno alla vittoria è Thibau Nys che ieri a Gavere ha dato filo da torcere a sua maestà van der Poel. Da seguire nomi come il leader di Coppa Laurens Sweeck, Tibor Del Grosso, Toon Aerts e Niels Vandeputte.

Quattro gli italiani al via della prova degli élite uomini: Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Filippo Agostinacchio e Tito Vicini. L’attesa italiana, però, guarda anche alla gara Under 23, dove sarà protagonista Mattia Agostinacchio, fresco campione europeo di categoria. Occhio anche alle donne, con Sara Casasola che può giocarsi un piazzamento di prestigio nel regno di Lucinda Brand.