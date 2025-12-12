LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi puntano sulla regolarità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE attesissima della sprint 7,5 chilometri che apre la tappa femminile di Hochfielzen (AUT) in titolo, importante terra di conquista per la staffetta italiana e dove le nostre atlete di punta si trovano molto bene. Rientra Julia Simon!

Si apre il weekend femminile che sarà molto compresso, con tre gare in tre giorni e soprattutto una situazione molto ingarbugliata se si dà un occhio alla Classifica Generale di Coppa del Mondo. Nella stagione olimpica possono esserci valori difformi alla realtà, ecco perché si devono sfruttare tutte le gare per cercare di mettere insieme il maggior numero di punti possibile per poi vedere a che punto si è. E’ il caso di Lisa VITTOZZI, più che di Dorothea WIERER, che comunque vada la graduatoria a punti dovrebbe comunque chiudere la carriera dopo Anterselva a Cinque Cerchi.

La squadra italiana è chiamata però ad un sussulto, se si escludono le due atlete di punta, visti gli scarsi risultati portati a casa a Östersund. Il podio in staffetta ha fatto balzare gli appassionati sul divano, però non contava letteralmente niente. Michela CARRARA, Samuela COMOLA e Hannah AUCHENTALLER dovranno dare risposte sulle nevi tirolesi, mentre Rebecca PASSLER esordisce in stagione di Coppa nella sprint odierna.

La favorita della Generale a inizio stagione Lou Jeanmonnot ha iniziato a rilento, ma si trova comunque pienamente in corsa per la Sfera di Cristallo. La detentrice Preuss salterà anche questa tappa, così come Selina Grotian in seno alla squadra tedesca. Ci si aspetta il ritorno sulla terra di Hanna Öberg, dopo aver come sempre stra corso nella tappa di casa inaugurale. La sorella Elvira non è invece sembrata al top della condizione sugli sci. Insomma, per Vittozzi e Wierer c’è tanto spazio per salire sul podio, a patto però di trovare quello zero che, nelle sprint, ti cambia la prospettiva.

Favorita d’obbligo Justine Braisaz, che non perderebbe (forse) neanche con un errore al tiro. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sprint femminile di Hochfielzen (AUT) che si disputerà a partire dalle ore 14:15 sulle nevi tirolesi. Vi aspettiamo!