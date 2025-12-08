Seguici su
Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani dopo Oestersund. Vittozzi la migliore, molto bene Giacomel

14 minuti fa

Lisa Vittozzi
Lisa Vittozzi / LaPresse

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Svezia, ad Oestersund, la prima tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate individuale, sprint e pursuit, oltre alle staffette di genere ed a quelle miste (coppie e quartetti).

Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller.

Tra gli uomini il migliore dopo la prima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 30, pensando per il futuro ad una media di 30 a tappa), risulta Daniele Cappellari, il quale si attesta all’86.67% complessivo.

Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Lisa Vittozzi, la quale chiude all’87.50% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della prima tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Svezia, ad Oestersund.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026

STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese)
Atleta A terra In piedi Totale
Vittozzi Lisa 30 35 85,71 33 37 89,19 63 72 87,50
Wierer Dorothea 33 36 91,67 30 38 78,95 63 74 85,14
Comola Samuela 20 25 80,00 21 25 84,00 41 50 82,00
Auchentaller Hannah 34 43 79,07 33 44 75,00 67 87 77,01
Carrara Michela 19 33 57,58 22 32 68,75 41 65 63,08
Totale donne 136 172 79,07 139 176 78,98 275 348 79,02
STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese)
Atleta A terra In piedi Totale
Cappellari Daniele 14 15 93,33 12 15 80,00 26 30 86,67
Zeni Elia 21 25 84,00 22 25 88,00 43 50 86,00
Giacomel Tommaso 33 37 89,19 32 39 82,05 65 76 85,53
Braunhofer Patrick 30 33 90,91 27 34 79,41 57 67 85,07
Hofer Lukas 34 37 91,89 28 36 77,78 62 73 84,93
Bionaz Didier 18 21 85,71 11 23 47,83 29 44 65,91
Totale uomini 150 168 89,29 132 172 76,74 282 340 82,94
