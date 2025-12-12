LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: Giacomel punta al 90% per sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Dopo la tappa inaugurale di Oestersund il circuito si sposta ad Hochfilzen (Austria) per il secondo weekend stagionale, che prevede sprint, inseguimento e staffetta. Il programma sarà aperto dalla 10 km sprint maschile.

L’Italia si affida a Tommaso Giacomel nella sprint di Hochfilzen, il quale scatterà con il numero 50. La stella azzurra ha dimostrato di essere già in una buona condizione chiudendo al quarto posto l’inseguimento di Oestersund. Per sperare di essere della partita per la vittoria Giacomel deve sperare di chiudere la gara al più con un errore. Per l’Italia saranno in gara anche Didier Bionaz, pettorale n.11, Lukas Hofer, n.24, Elia Zeni, n.41, Patrick Braunhofer, n.65, e Christoph Pircher, che debutta in Coppa del Mondo con il pettorale n.71.

Per trovare il vincitore di questa gara molto probabilmente si deve guardare in casa Norvegia. Ad Oestersund il team norge ha dimostrato di non aver patito il ritiro dei due fratelli Boe, trovando una nuova arma letale in Johan-Olav Botn. Il giovane norvegese ha vinto l’individuale e la sprint, chiudendo al terzo posto nell’inseguimento. Tra i norvegesi tornano in Coppa del Mondo Johannes Dale-Skjevald, grande protagonista della prima tappa di Ibu Cup, e Vebjoern Soerum che prendono il posto di Sivert Bakken ed Endre Stroemsheim. Confermati Sturla Holm Laegrid, Martin Uldal, Vetle Sjaastad Christiansen ed Isak Leknes Frey.

Fuori dai norvegesi attenzione a Quentin Fillon Maillet, che dopo la vittoria nell’inseguimento di Oestersund proverà a confermare il grande avvio di stagione. Tra i transalpini attenzione anche ad Eric Perrot, che ha iniziato l’anno con tre piazzamento in top 10, ed Emilien Jacquelin, chiamato a riscattare le tre gare anonime della tappa svedese. Proveranno a far saltare il banco anche Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma.

La sprint di Hochfilzen inizierà alle 11.25 con la partenza di Vytautas Strolia, mentre l’ultimo atleta ad entrare in gara sarà Martin Matko alle 12.18. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!