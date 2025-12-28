CiclismoCiclocross
Lise Revol è incontenibile anche a Dendermonde. Due azzurre in Top 10 nella gara di Coppa del Mondo
La francese Lise Revol ribadisce nuovamente la propria supremazia e vince dominando dall’inizio alla fine anche la gara di Coppa del Mondo di Dendermonde dedicata alla categoria Juniores femminile. In una corsa nella quale i colori italiani sono lontani dalle prime posizioni la formazione azzurra piazza due atlete in Top 10.
La transalpina, alla terza affermazione consecutiva, conduce una gara d’attacco, sgretola in progressione la resistenza delle sue rivali e arriva al traguardo da sola: 42’10” è il suo crono. Alle sue spalle la svizzera Shana Huber conquista la piazza d’onore con il tempo di 42’53” ed un ritardo di 43”.
Conquista il gradino più basso del podio Isis Versluis, che taglia il traguardo con il tempo di 43’01” dopo aver battuto allo sprint la britannica Zoe Roche. Completa il quadro delle migliori cinque Nynke Jochems: l’atleta neerlandese chiude la sua prova in quinta posizione con 43’11”, a poco più di un minuto dalla francese.
Nicole Azzetti, autrice di una gara in crescendo, conclude la sua prestazione in 43’23”, tempo che le vale la settima posizione. Giorgia Pelizzotti, dopo un buon inizio, cala alla distanza e chiude nona in 43’35”, mentre Nicole Righetto termina 18ma in 44’35”. Deve accontentarsi della 23ma posizione Elisa Bianchi: 45’05” il suo tempo. Chiude al 31° posto Sara Peruta, che, al traguardo, accusa un ritardo di 3’30”.