Trionfo azzurro a Dendermonde: Pezzo Rosola e Grigolini dominano la gara Juniores di Coppa del Mondo

Tocca alla gara della categoria Juniores maschile inaugurare il programma dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross. Il Belgio è ancora una volta la cornice scelta per la sfida e la giornata inizia con un trionfo azzurro in quel di Dendermonde. Patrik Pezzo Rosola si aggiudica infatti la vittoria precedendo allo sprint il compagno di squadra Filippo Grigolini, che difende così il primato in classifica generale.

I due portacolori italiani sono bravi a dettare i ritmi delle operazioni fin dalle prime battute di gara, orbitano stabilmente nelle posizioni di vertice e nel momento della verità sferrano l’attacco decisivo e si involano verso il traguardo insieme al belga Giel Lejeune. Nessuno dei tre riesce a trovare l’allungo decisivo e la gara si decide nel finale, con la zampata vincente di Pezzo Rosola, al primo successo stagionale, che conclude la propria performance in 37’13”.

A completare il trionfo tricolore arriva la piazza d’onore conquistata da Filippo Grigolini, secondo con 37’14”, bravo a consolidare il suo vantaggio nella classifica generale. Conquista il gradino più basso del podio il belga Giel Lejeune, terzo a 2″ dal vincitore.

Lo straordinario inizio di giornata della spedizione italiana si completa con l’eccellente prestazione di Francesco Dell’Olio, che taglia il traguardo in sesta posizione con il tempo di 37’45”. Ottima anche la gara di Tommaso Cingolani, che chiude la sua prova al decimo posto: 37’56” il suo crono. Giovanni Bosio termina la sua gara in quattordicesima posizione con il tempo di 38’14”.