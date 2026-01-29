Dove vedere in tv i Mondiali di ciclocross 2026: orari, programma, streaming

Senza esclusione di colpi: atleti e atlete si sfidano in duelli all’ultimo centimetro per scrivere la storia. L’annata si conclude con l’appuntamento più atteso: un’intensa e spettacolare tre giorni di gare per assegnare i titoli iridati. Si corrono ad Hulst, in Olanda, i Mondiali di ciclocross, competizione che inizierà domani e si concluderà domenica 1 febbraio con sette gare condensate in due giorni.

Il programma prevede la disputa della prova a squadre nella giornata di venerdì, orario di inizio previsto alle 13:35, mentre sabato saranno tre le gare in calendario: la Juniores femminile alle 11:05, l’Under 23 maschile alle 13:10 e l’élite femminile alle 15:10. L’ultima giornata propone la gara della categoria Juniores maschile alle 11:05, l’Under 23 femminile alle 13:10 e l’élite maschile alle 15:10.

L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello di domenica con l’élite maschile, gara in cui esiste un favorito indiscusso. Una folta schiera di rivali proverà a sbarrare il passo a un vincitore quasi annunciato. La leggenda olandese Mathieu van der Poel, dominatore della Coppa del Mondo, punta all’ottavo titolo iridato per fissare il suo nome in maniera ancora più indelebile nella storia di questa disciplina e scavalcare Eric De Vlaeminck con cui condivide il primato di Mondiali vinti.

Concrete speranze di successo in casa Italia nelle categorie giovanili con il duo Grigolini-Pezzo Rosola nella Juniores maschile e il trio Azzetti-Bianchi-Pellizotti nella Juniores femminile. Nell’ Under 23 maschile sarà assente il campione europeo Mattia Agostinacchio, ma Stefano Viezzi sembra avere le carte in regola per puntare a uno dei gradini del podio.

Come seguire gli eventi? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport HD per le categorie Juniores femminile, élite femminile ed élite maschile; in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (la staffetta mista, gli uomini Under 23 e le donne élite) su RaiPlay Sport 2 (gare Juniores uomini ed Under 23 donne), Eurosport 2 (gare élite), Discovery Plus, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLOCROSS 2026

Venerdì 30 gennaio

Ore 13.35 Team Relay

Sabato 31 gennaio

Ore 11:05 Donne Junior – Diretta tv RaiSport HD

Ore 13:10 Uomini U23

Ore 15:10 Donne Elite – Diretta tv RaiSport HD

Domenica 1 febbraio

Ore 11.05 Uomini Junior

Ore 13.10 Donne U23

Ore 15.10 Uomini Elite – Diretta tv RaiSport HD

