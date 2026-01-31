Ciclocross: Pellizotti lotta e si ferma ai piedi della top 3 in categoria Junior. Trionfo per Bukowska

Si è dovuta accontentare della quarta piazza Giorgia Pellizotti. L’azzurrina si è fermata ai piedi del podio in occasione della prova femminile junior valida per i Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, rassegna in scena sul tracciato neerlandese di Hust, cedendo il passo alle dirette rivali.

Nello specifico la nostra portacolori ha gravitato nelle posizioni che contano fin dalla prima tornata, dove si è ritrovata più volte a dettare il passo, facendo i conti non solo con la favorita transalpina Lise Revol, ma anche con le due ceche Barbora Bukowska e Lucie Grohova; proprio quest’ultima si è rivelata l’avversaria più fastidiosa per Pellizotti, in particolare dopo averla raggiunta al penultimo giro, mettendosi all’inseguimento delle prime due della classe e staccando così l’azzurra.

La gara è stata vinta invece da Bukowska, capace di allungare all’ultimo giro dopo una partenza non eccezionale arrivando per prima al traguardo in 44:55 arginando Revol, seconda con un distacco di 0:15 davanti alla già citato Grohova, poi terza a +0:35. Per la classe 2008 italiana invece il gap è stato di 0:44.

Da menzionare poi le altre azzurre, piazzatesi entro le prime venti posizioni: da menzionare in tal senso il quattordicesimo posto di Nicole Azzetti (2:31), il sedicesimo di Nicole Righetto (+3:00) e il diciannovesimo di Elisa Bianchi (+3:26).