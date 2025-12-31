BOclassic 2025 oggi 31 dicembre: orario, programma, tv, streaming. Presenti Battocletti e Crippa

Fari puntati sulle strade del centro di Bolzano per la 51ma edizione della BOclassic Alto Adige, tradizionale appuntamento di San Silvestro che chiuderà ufficialmente l’anno solare. Ultimo impegno agonistico del 2025 per Nadia Battocletti, favorita d’obbligo per il terzo successo consecutivo nella corsa altoatesina sulla distanza dei 5 chilometri.

“Vengo da un periodo bello pieno, ma sembra che le cose facili non mi piacciano. Sono contenta di tornare a Bolzano, è una gara che ho sempre portato in alto. Il percorso è un po’ cambiato, ho un paio di ore libere e andrò a vederlo“, aveva dichiarato la fuoriclasse trentina un paio di giorni fa nella conferenza stampa di presentazione. Nella gara maschile sui 10 km l’Italia si affiderà soprattutto a Yeman Crippa, candidato al podio dopo aver collezionato ben tre secondi posti di fila a Bolzano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della BOclassic 2025. Le due gare élite della tradizionale kermesse di San Silvestro verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (dalle 12.45 alle 14.00); in diretta streaming su Rai Play (dalle 12.45 alle 14.00); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOCLASSIC 2025

Mercoledì 31 dicembre

Ore 12.50 Gara maschile (sui 10 km) – Diretta tv su RaiSport

Ore 13.30 Gara femminile (sui 5 km) – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA BOCLASSIC 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.