Carlos Alcaraz torna in campo dopo le Finals: due esibizioni per scaldarsi, poi Cobolli e Sinner…

Carlos Alcaraz ha giocato la sua ultima partita lo scorso 16 novembre, quando venne sconfitto da Jannik Sinner con il punteggio di 7-6(4), 7-5 nell’atto conclusivo delle ATP Finals. Lo spagnolo si inchinò al cospetto del fuoriclasse altoatesino, ma ha comunque chiuso la stagione da numero 1 del mondo, tra l’altro conquistando due Slam (US Open e Roland Garros). Il 22enne avrebbe poi dovuto prendere parte alle Finals di Coppa Davis, ma saltò l’evento di Bologna a causa di un edema al muscolo posteriore della coscia.

L’iberico ha trascorso un periodo di vacanza in Florida insieme ad alcuni amici, sembra aver risolto il guaio fisico, negli ultimi giorni si è allenato e tornerà in campo domenica 7 dicembre (ore 23.30 italiane) al Prudential Center di Newark (New Jersey, USA) per un incontro di esibizione contro lo statunitense Frances Tiafoe. Il numero 1 del mondo si replicherà poi martedì 9 dicembre (ore 01.00) contro il brasiliano Joao Fonseca al LoanDepot Park di Miami (USA). Prima il numero 30 e poi il numero 24 del ranking ATP per scaldare i motori in vista della nuova annata agonistica.

Carlos Alcarez tornerà poi in scena il prossimo 10 gennaio per affrontare Jannik Sinner in un’esibizione a Seoul (Corea del Sud), possibile preludio alla finale degli Australian Open, primo Slam della stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. L’avvicinamento allo scontro diretto in terra asiatica è già definito: settimana prossima trasferimento in Spagna, poi dal 17 settembre si allenerà con Flavio Cobolli e partirà alla volta della Corea del Sud soltanto il 7 gennaio.

Il numero 1 del mondo ha dichiarato: “La differenza principale tra un’esibizione e un torneo è che in quest’ultimo caso devi rimanere concentrato ed è davvero impegnativo sia fisicamente che mentalmente. Un’esibizione dura solo un giorno: ti concentri, ti riscaldi e ti alleni per una partita“.