Jannik Sinner e il cammino verso gli Australian Open: il calendario degli eventi. C’è Alcaraz in agenda: partite e date

Jannik Sinner si è trasferito a Dubai (Emirati Arabi Uniti) per riprendere a pieno ritmo gli allenamenti dopo essersi concesso un po’ di riposo nelle ultime settimane, al termine di una stagione chiusa da numero 2 del mondo vincendo Wimbledon, Australian Open e ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino ha già messo nel mirino proprio gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica, che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Il tennista italiano sta scaldando i motori in Medio Oriente e ha già definito il cammino di avvicinamento all’appuntamento in terra oceanica, dove cercherà di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Jannik Sinner non prevede la partecipazione a tornei ufficiali nelle prime due settimane del 2026 e dunque arriverà agli Australian Open con soltanto un paio di eventi di esibizione nelle gambe, per poi salire di colpi durante lo Slam e puntare a mettere nuovamente le mani sul trofeo.

Il primo appuntamento del nostro portacolori è annunciato per sabato 10 gennaio a Seoul (Corea del Sud), dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo) in un incontro di esibizione: nuovo testa a testa con il suo grande rivale, dopo averlo già sfidato in tre finali Slam, alle ATP Finals e anche al Six Kings Slam nel corso della stagione ormai terminata. Potrebbe essere un antipasto dell’atto conclusivo degli Australian Open di tre settimane dopo…

A seguire Jannik Sinner si trasferità in Australia e sarà uno dei protagonisti della Opening Week, una serie di esibizioni sul cemento di Melbourne che serviranno proprio a prepararsi agli Australian Open, visto che si giocherà alla Rod Laver Arena. Il 24enne incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 5 del ranking ATP) nella giornata di venerdì 16 gennaio: sfida ostica con il nordamericano, battuto per quattro volte nel 2025 (tra cui la semifinale degli US Open, la finale al Masters 1000 di Parigi e la fase a gironi delle ATP Finals).

Ancora da confermare l’eventuale presenza all’AO 1 Point Slam, un torneo aperto a 48 giocatori (24 professionisti, 8 campioni locali, 8 wild card e 8 qualificati) che giocheranno partite di un singolo punto per un montepremi di un milione di dollari australiani, in programma mercoledì 14 gennaio. Di seguito l’agenda dettagliata di Jannik Sinner verso gli Australian Open 2026.

CALENDARIO JANNIK SINNER VERSO AUSTRALIAN OPEN

10 gennaio Esibizione vs Carlos Alcaraz a Seoul

14 gennaio Eventuale AO 1 Point Slam a Melbourne

16 gennaio Esibizione vs Felix Auger-Aliassime a Melbourne

18 gennaio-1° febbraio Australian Open