Iga Swiatek e il Career Grand Slam: “La vittoria a Melbourne sarebbe un sogno che si avvera”

Il massimo obiettivo che una tennista possa perseguire nella propria carriera è la conquista del Grande Slam, impresa però molto difficile nell’epoca del tennis moderno in cui sono tante le giocatrici di vertice in grado di arrivare alla vittoria di uno dei quattro major stagionali. Diventa allora un obiettivo decisamente più plausibile quello di riuscire ad annoverare nel proprio palmares, sia pur se in anni diversi, i quattro titoli e potersi fregiare così del Career Grand Slam. Iga Swiatek potrebbe completare il prestigioso poker vincendo l’Australian Open 2026.

In un’intervista con CLAY, la polacca ha parlato della pressione che questo obiettivo comporta. Swiatek ha vissuto un anno difficile, eppure ha vinto un WTA 1000 e un Grande Slam. Agli Australian Open di quest’anno, la tennista polacca ha subito una dura sconfitta in semifinale contro Madison Keys (7-5,1-6, 6-7), mancando un match point. Pertanto, punta alla rivincita nel 2026.

L’importanza di concentrarsi sul lavoro quotidiano come metodo per arrivare ai massimi risultati: “La maggior parte delle cose incredibili che ho realizzato sono arrivate quando meno me le aspettavo e non ero concentrata su di esse. Non sono una di quelle giocatrici che si immaginano con un trofeo; non credo che mi dia molta disciplina, quindi preferisco concentrarmi sul processo“.

Sulla mentalità giusta per poter affrontare il primo Slam del 2026: “Ovviamente, è qualcosa che sogno e che desidero che accada un giorno, ma non ho intenzione di venire a Melbourne e pensarci ogni giorno. La chiave è concentrarsi bene nella prestagione. Ma sì, senza dubbio, sarebbe un sogno che si avvera“.