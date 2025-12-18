Feliciano López critico per la rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Non è il momento giusto”

Una notizia che sta facendo discutere. La fine della collaborazione tecnica tra il n.1 del mondo del tennis, Carlos Alcaraz, e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero sta alimentando non pochi ragionamenti. La decisione, presa di comune accordo, è, a questo punto, rischiosa e sorprendente. Soprattutto considerando che questa stagione è stata la migliore e più completa per il funambolo di Murcia. Otto titoli , tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), il ritorno al primo posto del ranking mondiale, e un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte .

In buona sostanza, non ci si aspettava in questa fase della stagione e dopo un percorso del genere la fine del sodalizio. Nei fatti, fino agli Australian Open, Samuel López rimarrà capo allenatore. Una soluzione “tampone” per avere una persona fidata nell’affrontare lo Slam a Melbourne e nello stesso tempo valutare quali possano essere gli eventuali inserimenti da fare in futuro.

A questo proposito, il direttore delle Finals di Coppa Davis ed ex tennista spagnolo, Feliciano López, ha criticato il divorzio tra Carlitos e Ferrero. Intervenendo al programma radiofonico “El Partidazo” della COPE, López si è espresso in questi termini: “Sarà difficile per Carlos trovare qualcuno che si adatti così bene al suo ambiente e al suo stile di vita, e che porti tutto ciò che Juan Carlos gli ha offerto“, ha sottolineato.

“Una decisione che è arrivata troppo presto per come è fatto Carlitos“, ha osservato, prima di affermare di dubitare della capacità mentale del murciano di affrontare la sua carriera, a breve termine, senza Ferrero. Ci sono quindi delle riserve sulle capacità gestionali di Alcaraz, privo del suo mentore. Vedremo quali saranno i riscontri sul campo.