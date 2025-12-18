Jannik Sinner si allena con Luciano Darderi a Dubai: tanto lavoro sulla resistenza aerobica

Si lavora con grande intensità a Dubai nella post-season di Jannik Sinner. Il pusterese, da circa due settimane, è impegnato negli Emirati Arabi Uniti nella preparazione fisica e tennistica in vista del 2026. La decisione di non prendere parte alle Finali di Coppa Davis ha fatto discutere, ma era funzionale proprio a questa parte dell’annata, per consentire all’altoatesino di lavorare specialmente sulla resistenza aerobica.

Al di là delle questioni legate ad alcuni gesti tecnici, come il servizio, il focus di Jannik è sul fronte fisico. La necessità di contrastare un rivale come Carlos Alcaraz, straordinariamente forte sulla distanza dei cinque set, è una motivazione ulteriore per Sinner a dare un seguito ai suoi progressi da questo punto di vista.

La finale strepitosa del Roland Garros 2025 è stata un po’ lo specchio della situazione, ovvero uno step in avanti sul fondo atletico dimostrato, ma ancora una superiorità dell’iberico non gravato da problemi fisici come Jannik in quel quinto set. Per uno staff che valuta tutti i particolari, un rendimento negativo nel parziale decisivo dei Major non può certamente essere sottovalutato.

E così ieri si è assistito a un allenamento ad alta intensità tra Sinner e il n.26 del mondo, Luciano Darderi. L’italo-argentino ha messo in mostra un tennis piuttosto solido, funzionale al training con Jannik. Fieno in cascina per entrambi, visti i rispettivi obiettivi: il n.2 del ranking, desideroso di confermarsi campione agli Australian Open; l’italo-argentino voglioso di crescere anche sul cemento.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-DARDERI A DUBAI