Hockey pista: doppio pareggio nei posticipi dell’11esima di Serie A1
L’undicesima giornata della stagione regolare della Serie A1 di hockey pista, stagione 2025-2026, è andata ufficialmente in archivio con i posticipi domenicali che hanno completato il programma di un turno – come al solito – denso di gol.
Due pareggi: 1-1 nel big match fra Bassano e Trissino e 4-4 fra Castiglione e Giovinazzo. Nel derby veneto, botta e risposta sull’asse Morais-Riba. Pirotecnica gara invece fra i toscani e i pugliesi, che alla fine si sono equivalsi: grandi protagonisti Escobar, per i padroni di casa, e Cardoso, per gli ospiti.
Di seguito i tabellini, l’elenco dei risultati e la classifica aggiornata.
UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – HOCKEY TRISSINO = 1-1 (0-1, 1-0)
Ubroker Bassano: Grimalt, Scuccato (C), Montigel, Ipinazar F, Riba – Pozzato, Giuliani, Posito, Cardella, Verona M – All. Bertolucci
Trissino: Sgaria, Gavioli D (C), Silva G, Almeida, Mendez – Morais, Malagoli, Piccoli Gio, Tognetti F, Zampoli – All. Pinto J
Marcatori: 1° tempo: 17’34” Morais (TRI) – 2° tempo: 6’58” Riba (BAS)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Davide Marcolin di Lusiana (VI)
Domenica 14 Dicembre 2025 – ore 18:00 – Palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 4-4 (1-0, 3-4)
Blue Factor Castiglione: Saitta (C), Maldini, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Cabella, Montauti F, Faelli, Irace – All. Bracali M
Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Amato (C), Clavel, Cardoso, Turturro – Mezzina, Monticelli, De Bari D, Guia – All. Depalma
Marcatori: 1° tempo: 9’08” Escobar (CAS) – 2° tempo: 7’44” Escobar (CAS), 9’24” Clavel (Sup.num) (AFP), 14’44” Cardoso (AFP), 17’47” Cardoso (AFP), 20’31” Monticelli F (AFP), 22’40” Cabiddu (CAS), 23’56” Lasorsa (CAS)
Espulsioni: 1° tempo: 21’28” Clavel (2′) (AFP), 23’10” Cardoso (2′) (AFP) – 2° tempo: 8’44” Esquibel (2′) (CAS)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Andrea Davoli di Modena
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 12 – ANTICIPO VENERDI’ 12, SABATO 13, DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 – POSTICIPO 9A GIORNATA MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE
|12/12/25 ore 21:00
|H.R.C. Monza
|C.G.C. Viareggio
|1-3
|13/12/25 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|Amatori Wasken Lodi
|2-3
|13/12/25 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|Hockey Breganze
|6-2
|13/12/25 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|Hockey Sarzana
|2-3
|13/12/25 ore 20:45
|Azzurra Novara
|Follonica Hockey 1952
|4-7
|14/12/25 ore 18:00
|H.C. Castiglione
|A.F.P. Giovinazzo
|4-4
|14/12/25 ore 18:00
|Hockey Bassano 1954
|Hockey Trissino
|1-1
CLASSIFICA GENERALE
Trissino 29
Bassano 27
Monza 23
Viareggio 22*
Valdagno 22
Lodi 20
Sarzana 17
Grosseto 17
Follonica 15
Forte dei Marmi 10
Castiglione 7
Giovinazzo 4*
Novara 3
Breganze 0