Hockey Pista
Hockey pista: Trissino a valanga nel posticipo della decima di Serie A1
Il 10° turno della regular season della Serie A1 di hockey su pista è stato consegnato agli annali. Il posticipo domenicale ha mandato a referto l’ultima gara in agenda. Trissino ha dilagato imponendosi 12-2 contro il Castiglione per andare a riprendersi – in solitaria – la vetta della classifica.
Veneti dirompenti sin dall’inizio, con le triplette di Morais e Mendez a cui aggiungere la doppietta di Malagoli. Primo parziale chiuso sul 4-1 e secondo parziale addirittura sull’8-1, con gli ospiti incapaci di reagire. Di seguito i tabellini dell’ultima giornata disputata, il recap dei risultati e la classifica aggiornata.
INDECO A.F.P GIOVINAZZO – TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA = 2-4 (0-3, 2-1)
Indeco A.F.P. Giovinazzo: Dangelico, Amato (C), Cardoso, Mezzina, Mura – Clavel, Turturro, Dilillo, Monticelli, Guia – All. Depalma
TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Marzonetto, Colamaria – Olmos, Pesavento M, Zucchetti, Ponti, Borgonovo – All. Jaquierz
Marcatori: 1° tempo: 7’28” Galimberti (MNZ), 9’24” Olmos (sup.num) (MNZ), 9’50” Colamaria (sup.num) (MNZ) – 2° tempo: 4’36” Zucchetti (MNZ), 10’33” Turturro (rig) (AFP), 15’00” Cardoso (AFP)
Espulsioni: 1° tempo: 8’04” Mura (rosso) (AFP), 10’50” Zucchetti (2′) (MNZ)
Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Giorgio Fontana di MilanoSabato 6 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)
H.C. FORTE DEI MARMI – TR AZZURRA NOVARA = 5-1 (1-0, 4-1)
HC Forte dei Marmi: Gnata (C), Ballestero, Duhalde, Lopez, Bozzetto L – Raffaelli A, Checchetto, Cacciaguerra, Giovannelli T, Ciupi – All. Crudeli
TR Azzurra Novara: Fongaro, Brusa (C), Illuzzi, Moyano, Gavioli G – Torres R, Dinis, Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 4’37” Duhalde (FDM) – 2° tempo: 0’20” Ballestero (FDM), 9’33” Checchetto (FDM), 11’01” Checchetto (FDM), 17’02” Moyano (NOV), 20’35” Duhalde (FDM)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)
Sabato 6 Dicembre 2025 – ore 20:45 – Pista Antoni Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 5-5 (2-2, 3-3)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Vega – Pascual, Bracali C, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Seixas, Sanches, Honorio – Crocco N, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 9’02” Vega (FOL), 11’15” Banini F (FOL), 13’42” Diquigiovanni (VAL), 16’29” Honorio (VAL) – 2° tempo: 0’08” Banini D (FOL), 7’18” Sanches (VAL), 10’16” Honorio (rig) (VAL), 18’30” Diquigiovanni (sup.num) (VAL), 23’54” Banini D (FOL)
Espulsioni: 2° tempo: 17’31” Banini D (2′) (FOL)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Franco Ferrari di Viareggio (LU)
Sabato 6 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – C.P. GROSSETO 1951 = 5-10 (3-5, 2-5)
Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini, Tagliapietra Gio, Costenaro, Cairo – Volpe, Tagliapietra Ant, Volpe J, Agostini N, Todeschini (C) – All. Thiella
Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargas, Paghi S, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 5’59” Barbieri N (GRO), Barragan (GRO), 12’16” Vargas (rig) (GRO), 16’05” Agostini (BRE), 19’37” Vargas (sup.num) (GRO), 20’35” Volpe (BRE), 20’49” Cairo (BRE), 23’34” Vargas (rig) (GRO) – 2° tempo: 2’57” Sillero (GRO), 4’27” Agostini P (BRE), 8’08” Saavedra (GRO), 9’44” Cairo (BRE), 17’24” Vargas (tir.dir) (GRO), 24’25” Saavedra (GRO), 24’51” Sillero (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 18’09” Saavedra (2′) (GRO) e 18’09” Agostini (2′) (BRE) – 2° tempo:
Arbitri: Vincenzo Marinelli di Giovinazzo e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)
Sabato 6 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori dI Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – UBROKER BASSANO = 1-3 (0-2, 1-1)
Sarzana: Corona, Rubio, Manrique, Tabarelli, De Rinaldis – Borsi (C), Munne, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Ubroker Bassano: Grimalt, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Giuliani – Ipinazar P, Scuccato (C), Posito, Cardella, Verona – All. Bertolucci A
Marcatori: 1° tempo: 10’28” Ipinazar P (BAS), 20’26” Ipinazar F (BAS) – 2° tempo: 2’57” Ipinazar F (BAS), 17’27” Tabarelli (SAR)
Espulsioni: 1° tempo: 2’52” Tabarelli (2′) (SAR), 24’26” De Rinaldis (2′) (SAR)
Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate (MB)
Sabato 6 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA AMATORI W.LODI – C.G.C. VIAREGGIO = 2-2 (0-1, 2-1)
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Nadini, Borregan, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti Fil – All. De gerone
Marcatori: 1° tempo: 15’32” Cinquini (CGC) – 2° tempo: 2’06” Borregan (LOD), 15’53” Borgo (LOD), 20’08” Ambrosio (CGC)
Espulsioni: 1° tempo: 19’40” Muglia (2′) (CGC)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)
Domenica 7 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 12-2 (4-1, 8-1)
Trissino: Sgaria, Gavioli D (C), Piccoli Gio, Malagoli, Mendez – Silva G, Morais, Tognetti F, Mazzaggio, Zampoli – All. Pinto J
Blue Factor Castiglione: Saitta M (C), Cabiddu, Maldini, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Bracali D, Montauti F, Santoni, Irace – All. Bracali M
Marcatori: 1° tempo: 3’41” Malagoli (TRI), 6’40” Malagoli (TRI), 7’46” Gavioli (TRI), 18’34” Mendez (TRI), 20’11” Lasorsa (CAS) – 2° tempo: 1’10” Silva G (TRI), 2’29” Morais (TRI), 3’00” Morais (TRI), 6’48” Morais (tir.dir) (TRI), 9’39” Mendez (TRI), 11’59” Piccoli (TRI), 15’22” Mendez (TRI), 15’32” Tognetti F (TRI), 24’06” Esquibel (CAS)
Espulsioni: 2° tempo: 7’48” Cabiddu (2′) (CAS), 21’07” Morais (2′) (TRI) e Maldini (2′) (CAS)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Eugenio Sala di Correggio (RE)
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 10 – SABATO 6 DICEMBRE, DOMENICA 7 DICEMBRE 2025
|6/12/25 ore 20:00
|A.F.P. Giovinazzo
|H.R.C. Monza
|2-4
|6/12/25 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|Azzurra Novara
|5-1
|6/12/25 ore 20:45
|Hockey Breganze
|C.P. Grosseto 1951
|5-10
|6/12/25 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|C.G.C. Viareggio
|2-2
|6/12/25 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|H.C. Valdagno
|5-5
|6/12/25 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|Hockey Bassano 1954
|1-3
|7/12/25 ore 18:00
|Hockey Trissino
|H.C. Castiglione
|12-2
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Hockey Trissino
|28
|10
|62
|V-V-V
|2
|Ubroker H.Bassano 1954
|26
|10
|25
|V-V-V
|3
|TeamService Car H.R.C. Monza
|23
|10
|14
|V-S-V
|4
|C.G.C. Viareggio
|19
|9
|9
|P-P-P
|5
|Why Sport H.C. Valdagno
|19
|10
|11
|V-V-P
|6
|Amatori Wasken Lodi
|17
|10
|6
|V-V-P
|7
|C.P. Grosseto 1951
|17
|10
|4
|V-V-V
|8
|Hockey Sarzana
|14
|10
|2
|S-V-S
|9
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|12
|10
|-5
|S-S-P
|10
|Versilia Hockey Forte
|10
|10
|-9
|S-S-V
|11
|Blue Factor H.C. Castiglione
|6
|10
|-37
|V-S-S
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|9
|-16
|S-S-S
|13
|TR Azzurra Novara
|3
|10
|-18
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|10
|-53
|S-S-S