Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo di Cortina contro Gherdeina

2 minuti fa

Un solo incontro in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio di Cortina è andato in scena il derby contro Gherdeina con il successo dei padroni di casa dopo l’overtime.

CORTINA-GHERDEINA 4-3 dopo overtime.

Gli ampezzani passano in vantaggio dopo 6:55 grazie ad Alvera che segna la rete dell’1-0. Nel secondo periodo arriva il 2-0 di Pietroniro al 20:57, prima che Kasslatter accorci con il 2-1 al 35:41. Cortina non si scompone e allunga di nuovo con il 3-1 di Panciera al 37:10. Nel terzo periodo Gherdeina prima accorcia con Moncada al 42:29 con il 3-2, quindi arriva anche il 3-3 di Guimond al 56:29. La sfida va all’overtime con Kalakanniska che dopo 1:37 segna la rete della vittoria.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 22 15 4 1 2 89 52 +37 49
2 KHL Sisak 23 12 4 5 2 83 55 +28 48
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 21 11 6 3 1 76 54 +22 40
4 EK Die Zeller Eisbären 20 11 5 2 2 64 55 +9 39
5 HC Migross Asiago 22 10 6 2 4 85 76 +9 38
6 Rittner Buam SkyAlps 22 8 8 2 4 64 60 +4 32
7 EC Bregenzerwald 20 8 7 3 2 53 64 -11 32
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 21 7 9 2 3 57 62 -5 28
9 S.G. Cortina Hafro 23 5 10 5 3 57 66 -9 28
10 HC Gherdeina valgardena.it 22 7 11 1 3 56 78 -22 26
11 HDD Jesenice 21 5 11 3 2 60 70 -10 23
12 HC Meran/o Pircher 21 5 11 2 3 56 72 -16 22
13 Hockey Unterland Cavaliers 20 3 15 1 1 44 80 -36 12
