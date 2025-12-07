|1
|Red Bull Hockey Juniors
|22
|15
|4
|1
|2
|89
|52
|+37
|49
|2
|KHL Sisak
|23
|12
|4
|5
|2
|83
|55
|+28
|48
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|21
|11
|6
|3
|1
|76
|54
|+22
|40
|4
|EK Die Zeller Eisbären
|20
|11
|5
|2
|2
|64
|55
|+9
|39
|5
|HC Migross Asiago
|22
|10
|6
|2
|4
|85
|76
|+9
|38
|6
|Rittner Buam SkyAlps
|22
|8
|8
|2
|4
|64
|60
|+4
|32
|7
|EC Bregenzerwald
|20
|8
|7
|3
|2
|53
|64
|-11
|32
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|21
|7
|9
|2
|3
|57
|62
|-5
|28
|9
|S.G. Cortina Hafro
|23
|5
|10
|5
|3
|57
|66
|-9
|28
|10
|HC Gherdeina valgardena.it
|22
|7
|11
|1
|3
|56
|78
|-22
|26
|11
|HDD Jesenice
|21
|5
|11
|3
|2
|60
|70
|-10
|23
|12
|HC Meran/o Pircher
|21
|5
|11
|2
|3
|56
|72
|-16
|22
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|20
|3
|15
|1
|1
|44
|80
|-36
|12
Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo di Cortina contro Gherdeina
Un solo incontro in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio di Cortina è andato in scena il derby contro Gherdeina con il successo dei padroni di casa dopo l’overtime.
CORTINA-GHERDEINA 4-3 dopo overtime.
Gli ampezzani passano in vantaggio dopo 6:55 grazie ad Alvera che segna la rete dell’1-0. Nel secondo periodo arriva il 2-0 di Pietroniro al 20:57, prima che Kasslatter accorci con il 2-1 al 35:41. Cortina non si scompone e allunga di nuovo con il 3-1 di Panciera al 37:10. Nel terzo periodo Gherdeina prima accorcia con Moncada al 42:29 con il 3-2, quindi arriva anche il 3-3 di Guimond al 56:29. La sfida va all’overtime con Kalakanniska che dopo 1:37 segna la rete della vittoria.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
