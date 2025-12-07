Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, importante successo per Bolzano in casa di Ferencvaros nella domenica dell’ICE League

Ferencvaros Bolzano©Fradimedia

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una delle due squadre italiane, ovvero Bolzano. Gli altoatesini hanno vinto in casa dei magiari del Ferencvaros con il punteggio di 3-1. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

FERENCVAROS-BOLZANO 1-3

Il match si apre con una prima frazione equilibrata, con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie alla rete di Shaw al minuto 11:22 su assist di Mihalik. I Foxes escono alla distanza. Nel secondo periodo, infatti, Di Giacinto pareggia i conti sull’1-1 al minuto 29:00 su assist di Gersich. La formazione altoatesina prosegue e completa il sorpasso al minuto 37:05 con Misley che va a segno su assist di Seed per il 2-1. Nel terzo tempo, infine, arriva il 3-1 che manda i titoli di coda alla sfida grazie a McClure che va a segno al 58:12 su assist di Schneider. Importante vittoria per gli altoatesini che, con questi 3 punti, si portano al quinto posto in scia a Val Pusteria.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 EC-KAC 2:0 26 15 5 3 3 89 64 25 54
2 Olimpija Ljubljana 2:0 27 13 7 5 2 111 76 35 51
3 Moser Medical Graz99ers 0:2 25 13 4 3 5 81 56 25 50
4 HC Falkensteiner Pustertal 26 13 8 3 2 87 71 16 47
5 HCB Südtirol Alperia 25 14 8 1 2 88 63 25 46
6 EC Red Bull Salzburg 25 10 9 3 3 72 59 13 39
7 EC iDM Wärmepumpen VSV 24 11 9 1 3 80 76 4 38
8 FTC-Telekom 26 10 10 1 5 71 82 -11 37
9 Hydro Fehervar AV 19 26 10 12 2 2 58 77 -19 36
10 Steinbach Black Wings Linz 26 8 13 5 0 84 88 -4 34
11 Vienna Capitals 25 7 13 2 3 61 77 -16 28
12 Pioneers Vorarlberg 26 5 16 2 3 56 103 -47 22
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 0:2 27 3 18 4 2 67 113 -46 19
