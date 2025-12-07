Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, importante successo per Bolzano in casa di Ferencvaros nella domenica dell’ICE League
Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una delle due squadre italiane, ovvero Bolzano. Gli altoatesini hanno vinto in casa dei magiari del Ferencvaros con il punteggio di 3-1. Andiamo a vedere come sono andate le cose.
FERENCVAROS-BOLZANO 1-3
Il match si apre con una prima frazione equilibrata, con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie alla rete di Shaw al minuto 11:22 su assist di Mihalik. I Foxes escono alla distanza. Nel secondo periodo, infatti, Di Giacinto pareggia i conti sull’1-1 al minuto 29:00 su assist di Gersich. La formazione altoatesina prosegue e completa il sorpasso al minuto 37:05 con Misley che va a segno su assist di Seed per il 2-1. Nel terzo tempo, infine, arriva il 3-1 che manda i titoli di coda alla sfida grazie a McClure che va a segno al 58:12 su assist di Schneider. Importante vittoria per gli altoatesini che, con questi 3 punti, si portano al quinto posto in scia a Val Pusteria.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|EC-KAC
|2:0
|26
|15
|5
|3
|3
|89
|64
|25
|54
|2
|Olimpija Ljubljana
|2:0
|27
|13
|7
|5
|2
|111
|76
|35
|51
|3
|Moser Medical Graz99ers
|0:2
|25
|13
|4
|3
|5
|81
|56
|25
|50
|4
|HC Falkensteiner Pustertal
|26
|13
|8
|3
|2
|87
|71
|16
|47
|5
|HCB Südtirol Alperia
|25
|14
|8
|1
|2
|88
|63
|25
|46
|6
|EC Red Bull Salzburg
|25
|10
|9
|3
|3
|72
|59
|13
|39
|7
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|24
|11
|9
|1
|3
|80
|76
|4
|38
|8
|FTC-Telekom
|26
|10
|10
|1
|5
|71
|82
|-11
|37
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|26
|10
|12
|2
|2
|58
|77
|-19
|36
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|26
|8
|13
|5
|0
|84
|88
|-4
|34
|11
|Vienna Capitals
|25
|7
|13
|2
|3
|61
|77
|-16
|28
|12
|Pioneers Vorarlberg
|26
|5
|16
|2
|3
|56
|103
|-47
|22
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|0:2
|27
|3
|18
|4
|2
|67
|113
|-46
|19