Hockey ghiaccio: Renon supera Gherdeina nel derby in Alps League. Cade Merano

Va in archivio un giovedì particolarmente fitto per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. In occasione dei due incontri pianificati per la giornata odierna sono infatti scese in pista tre formazioni del nostro Paese tra cui due che si sono sfidate in un derby.

Stiamo parlando di Gherdeina e Renon, il cui match è terminato con la vittoria netta di Renon, passata fuori casa per 4-1 spalmando le prime due reti tra primo e secondo periodo, per poi scappare nel terzo, dove ha messo a referto altri due goal ed incassato l’ultimo sigillo degli avversari.

Beffa invece per Merano, costretta a cedere il passo tra le mura amiche al Kitzbuhel, il quale si è imposto per 4-5 dopo una sfida combattutissima e di fatto decisa soltanto all’ultimo atto, quando il parziale era sul 4-3.

L’Alps League ritornerà sabato 6 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGGIORNATA