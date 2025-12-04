Seguici su
Hockey ghiaccio: Renon supera Gherdeina nel derby in Alps League. Cade Merano

18 ore fa

Renon / Max Pattis
Va in archivio un giovedì particolarmente fitto per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. In occasione dei due incontri pianificati per la giornata odierna sono infatti scese in pista tre formazioni del nostro Paese tra cui due che si sono sfidate in un derby. 

Stiamo parlando di Gherdeina e Renon, il cui match è terminato con la vittoria netta di Renon, passata fuori casa per 4-1 spalmando le prime due reti tra primo e secondo periodo, per poi scappare nel terzo, dove ha messo a referto altri due goal ed incassato l’ultimo sigillo degli avversari. 

Beffa invece per Merano, costretta a cedere il passo tra le mura amiche al Kitzbuhel,  il quale si è imposto per 4-5 dopo una sfida combattutissima e di fatto decisa soltanto all’ultimo atto, quando il parziale era sul 4-3. 

L’Alps League ritornerà sabato 6 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 22 15 4 1 2 89 52 +37 49
2 KHL Sisak 22 11 4 5 2 80 54 +26 45
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 20 11 5 3 1 75 51 +24 40
4 EK Die Zeller Eisbären 19 11 5 2 1 64 54 +10 38
5 HC Migross Asiago 21 9 6 2 4 78 73 +5 35
6 EC Bregenzerwald 19 8 6 3 2 50 58 -8 32
7 Rittner Buam SkyAlps 21 8 8 1 4 63 60 +3 30
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 20 7 8 2 3 54 55 -1 28
9 S.G. Cortina Hafro 22 5 10 4 3 53 63 -10 26
10 HDD Jesenice 21 5 11 3 2 60 70 -10 23
11 HC Gherdeina valgardena.it 20 6 11 1 2 47 71 -24 22
12 HC Meran/o Pircher 20 4 11 2 3 51 72 -21 19
13 Hockey Unterland Cavaliers 19 3 14 1 1 44 75 -31 12
