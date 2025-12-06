Hockey ghiaccio, Val Pusteria cade in casa di Lienz nella serata di ICE League

Due soli match in programma questa sera per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una squadra italiana, Val Pusteria, che però è incappata in una sconfitta in casa di Lienz. Nell’altro incontro successo esterno di Fehervar che passa in casa di Innsbruck per 4-2.

BLACK WINGS LIENZ-VAL PUSTERIA 3-1

Pronti, via, e gli austriaci indirizzano subito il match nella loro direzione. Vantaggio di Gaffal dopo 107 secondi con la rete del vantaggio. Al 3:13 arriva il raddoppio con Ograjensek con il 2-0 segnato in powerplay. Si va al primo riposo sul 2-0, ma Val Pusteria reagisce in avvio di secondo periodo. Purdeller, infatti, accorcia le distanze con la rete del 2-1 al 22:00. Lienz, tuttavia, non si scompone e al 24:08 torna ad allungare con il 3-1 firmato da Eder.

Si arriva al terzo periodo e il punteggio rimane sul 3-1 a lungo. Val Pusteria, però, non demorde e accorcia di nuovo con Lobis che va a segno con la rete del 3-2 al 54:27. La rimonta non riesce ed i padroni di casa austriaci portano a casa vittoria e 3 punti importanti.

