Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Val Pusteria cade in casa di Lienz nella serata di ICE League
Due soli match in programma questa sera per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una squadra italiana, Val Pusteria, che però è incappata in una sconfitta in casa di Lienz. Nell’altro incontro successo esterno di Fehervar che passa in casa di Innsbruck per 4-2.
BLACK WINGS LIENZ-VAL PUSTERIA 3-1
Pronti, via, e gli austriaci indirizzano subito il match nella loro direzione. Vantaggio di Gaffal dopo 107 secondi con la rete del vantaggio. Al 3:13 arriva il raddoppio con Ograjensek con il 2-0 segnato in powerplay. Si va al primo riposo sul 2-0, ma Val Pusteria reagisce in avvio di secondo periodo. Purdeller, infatti, accorcia le distanze con la rete del 2-1 al 22:00. Lienz, tuttavia, non si scompone e al 24:08 torna ad allungare con il 3-1 firmato da Eder.
Si arriva al terzo periodo e il punteggio rimane sul 3-1 a lungo. Val Pusteria, però, non demorde e accorcia di nuovo con Lobis che va a segno con la rete del 3-2 al 54:27. La rimonta non riesce ed i padroni di casa austriaci portano a casa vittoria e 3 punti importanti.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|EC-KAC
|25
|14
|5
|3
|3
|87
|64
|23
|51
|2
|Moser Medical Graz99ers
|24
|13
|3
|3
|5
|81
|54
|27
|50
|3
|Olimpija Ljubljana
|26
|12
|7
|5
|2
|109
|76
|33
|48
|4
|HC Falkensteiner Pustertal
|26
|13
|8
|3
|2
|87
|71
|16
|47
|5
|HCB Südtirol Alperia
|24
|13
|8
|1
|2
|85
|62
|23
|43
|6
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|24
|11
|9
|1
|3
|80
|76
|4
|38
|7
|FTC-Telekom
|25
|10
|9
|1
|5
|70
|79
|-9
|37
|8
|EC Red Bull Salzburg
|24
|9
|9
|3
|3
|68
|57
|11
|36
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|25
|10
|11
|2
|2
|57
|73
|-16
|36
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|26
|8
|13
|5
|0
|84
|88
|-4
|34
|11
|Vienna Capitals
|24
|7
|12
|2
|3
|59
|73
|-14
|28
|12
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|26
|3
|17
|4
|2
|67
|111
|-44
|19
|13
|Pioneers Vorarlberg
|25
|4
|16
|2
|3
|52
|102
|-50
|19