Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Bolzano cade contro Vienna nel sabato di ICE League
Non un buon sabato per Bolzano. La squadra altoatesina ha dovuto cedere il passo a Vienna in occasione del match odierno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, cedendo il passo al Vienna tra le mura amiche per 2-5.
Promettente l’inizio delle foxes, capaci di passare in vantaggio all’11:25 del primo periodo con Brunner, salvo subire poco dopo il pareggio degli austriaci, arrivato con Gazzola (11:41).
Nel secondo atto gli ospiti completano poi il contro sorpasso con Franklin (1:14); ma Bolzano non ci sta e, al 5:47, ripristina nuovamente gli equilibri con Pollock da una situazione di power-play. Sul parziale di 2-2, Vienna sale in cattedra nel terzo round. Kosacheck al 21:01 firma il 3-2, mentre Souh (16:53) e Vey (19:25) completano la fuga, espugnando il ghiaccio dell’Alto Adige.
L’Ice League tornerà domani, domenica 21 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA AGGIORNATA ICE LEAGUE 2025-2026
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EC-KAC
|28
|16
|5
|3
|4
|100
|72
|28
|58
|2
|Moser Medical Graz99ers
|27
|14
|3
|4
|6
|90
|61
|29
|56
|3
|Olimpija Ljubljana
|29
|13
|8
|6
|2
|116
|83
|33
|53
|4
|HC Falkensteiner Pustertal
|28
|15
|8
|3
|2
|98
|74
|24
|53
|5
|HCB Südtirol Alperia
|27
|15
|9
|1
|2
|97
|72
|25
|49
|6
|EC Red Bull Salzburg
|28
|12
|9
|4
|3
|86
|64
|22
|47
|7
|FTC-Telekom
|28
|11
|11
|1
|5
|79
|90
|-11
|40
|8
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|26
|11
|10
|1
|4
|87
|85
|2
|39
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|28
|10
|14
|2
|2
|63
|87
|-24
|36
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|28
|8
|15
|5
|0
|90
|98
|-8
|34
|11
|Vienna Capitals
|27
|9
|13
|2
|3
|70
|82
|-12
|34
|12
|Pioneers Vorarlberg
|28
|5
|18
|2
|3
|58
|115
|-57
|22
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|28
|3
|19
|4
|2
|70
|121
|-51
|19