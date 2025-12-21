Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Bolzano cade contro Vienna nel sabato di ICE League

Pubblicato

1 ora fa

il

Non un buon sabato per Bolzano. La squadra altoatesina ha dovuto cedere il passo a Vienna in occasione del match odierno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, cedendo il passo al Vienna tra le mura amiche per 2-5. 

Promettente l’inizio delle foxes, capaci di passare in vantaggio all’11:25 del primo periodo con Brunner, salvo subire poco dopo il pareggio degli austriaci, arrivato con Gazzola (11:41). 

Nel secondo atto gli ospiti completano poi il contro sorpasso con Franklin (1:14); ma Bolzano non ci sta e, al 5:47, ripristina nuovamente gli equilibri con Pollock da una situazione di power-play. Sul parziale di 2-2, Vienna sale in cattedra nel terzo round. Kosacheck al 21:01 firma il 3-2, mentre Souh (16:53) e Vey (19:25) completano la fuga, espugnando il ghiaccio dell’Alto Adige. 

L’Ice League tornerà domani, domenica 21 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

CLASSIFICA AGGIORNATA ICE LEAGUE 2025-2026

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EC-KAC 28 16 5 3 4 100 72 28 58
2 Moser Medical Graz99ers 27 14 3 4 6 90 61 29 56
3 Olimpija Ljubljana 29 13 8 6 2 116 83 33 53
4 HC Falkensteiner Pustertal 28 15 8 3 2 98 74 24 53
5 HCB Südtirol Alperia 27 15 9 1 2 97 72 25 49
6 EC Red Bull Salzburg 28 12 9 4 3 86 64 22 47
7 FTC-Telekom 28 11 11 1 5 79 90 -11 40
8 EC iDM Wärmepumpen VSV 26 11 10 1 4 87 85 2 39
9 Hydro Fehervar AV 19 28 10 14 2 2 63 87 -24 36
10 Steinbach Black Wings Linz 28 8 15 5 0 90 98 -8 34
11 Vienna Capitals 27 9 13 2 3 70 82 -12 34
12 Pioneers Vorarlberg 28 5 18 2 3 58 115 -57 22
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 28 3 19 4 2 70 121 -51 19
