Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Val Pusteria sbanca Lubiana e si porta al terzo posto della classifica di ICE League

Pubblicato

7 secondi fa

il

Val Pusteria Olimpia Lubiana
Val Pusteria Olimpia Lubiana

Serata importante per la regular season della ICE Hockey League 2025-2026. In programma c’erano cinque match con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, era ospite in casa dell’Olimpia Lubiana e ha centrato una vittoria importante che porta i gialloneri a raggiungere gli sloveni al terzo posto.

HK OLIMPIA LUBIANA-VAL PUSTERIA 1-4

Occorrono appena 11 secondi ai gialloneri per sbloccare il punteggio. Ci pensa Ierullo su assist di Ticar per l’1-0 immediato. I Lupi non si fermano e raddoppiano all’11:23 con Bardreau su assist di Lauridsen, quindi arriva anche il 3-0 si Mantlinger al 19:20 su assist di Frycklund. Dopo un secondo periodo che va in archivio ancora sul 3-0, i padroni di casa sloveni riaprono i conti con la rete di Drozg al 40:23. Val Pusteria, però, non si scompone e chiude i discorsi con il 4-1 di Bardreau al 47:30.

Negli altri incontri:

  • Graz-Fehervar 4-2
  • Black Wings Lienz-Salisburgo 2-3
  • Klagenfurt-Vorarlberg 5-2
  • Villach-Ferencvaros 4-5

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 EC-KAC 28 16 5 3 4 100 72 28 58
2 Moser Medical Graz99ers 27 14 3 4 6 90 61 29 56
3 Olimpija Ljubljana 29 13 8 6 2 116 83 33 53
4 HC Falkensteiner Pustertal 28 15 8 3 2 98 74 24 53
5 HCB Südtirol Alperia 26 15 8 1 2 95 67 28 49
6 EC Red Bull Salzburg 28 12 9 4 3 86 64 22 47
7 FTC-Telekom 28 11 11 1 5 79 90 -11 40
8 EC iDM Wärmepumpen VSV 26 11 10 1 4 87 85 2 39
9 Hydro Fehervar AV 19 28 10 14 2 2 63 87 -24 36
10 Steinbach Black Wings Linz 28 8 15 5 0 90 98 -8 34
11 Vienna Capitals 26 8 13 2 3 65 80 -15 31
12 Pioneers Vorarlberg 28 5 18 2 3 58 115 -57 22
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 28 3 19 4 2 70 121 -51 19
