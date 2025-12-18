Hockey ghiaccio, successi per Cortina, Renon, Merano e Unterland Cavaliers nella serata di Alps League

Serata importante per la Alps Hockey League 2025-2026. Il programma prevedeva sei match, con sette squadre impegnate. Sul ghiaccio anche due derby che hanno visto il successo di Merano in casa di Asiago e di Renon contro Vipiteno. Vincono anche Cortina e Unterland Cavaliers. Cade nettamente invece Gherdeina.

KHL SISAK-CORTINA 2-3 dopo shoot-out

I padroni di casa passano subito a condurre con Kim Sang-Yeob dopo 10:47, quindi raddoppiano con Idzan al minuto 15:22. Cortina non si scompone e torna in corsa al 38:40 con Remolato che segna il 2-1. Nel terzo periodo gli ampezzani spingono ancora e trovano la parità al 58:04 con Kalajanniska. La sfida si decidere agli shoot-out. Cortina la spunta grazie alla rete di Pietroniro.

ZELLER EISBAREN-GHERDEINA 7-1

Sconfitta nettissima per gli altoatesini che vedono gli austriaci scappare subito con le reti di Coffman (1:08) e Wilfan (5:52). Risposta di Gherdeina al 23.50 con Buono, poi Eisbaren non si ferma più con le reti di Coffman (37:07), quindi 4-1 di Wilfan al 37:59 e 5-1 di Lahoda (39:54). Nel terzo periodo arrivano le reti di Coffman per il 6-1 al 40:13, quindi 7-1 di Huard (53:40). Per gli altoatesini arriva la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque uscite.

ASIAGO-MERANO 2-5

Il derby vede il successo degli altoatesini che iniziano subito forte con la rete di Stefanson al 10:52. Asiago pareggia i conti con Porco al 32:51, ma Mandruzzato riporta subito avanti Merano al 33:58. Nel terzo tempo gli ospiti allungano definitivamente. Prima arriva il 3-1 di Fuchs al 45:40, quindi 4-1 di Stefanson al 50:41. Ancora Porco rimette in corsa Asiago con il 4-2 al 56:22, ma Merano chiude tutto con il solito Stefanson al 56:55 per il 5-2 finale.

RITTNER BUAM-VIPITENO 4-3 dopo overtime.

I padroni di casa passano in vantaggio con Insam al 7:25, quindi raddoppio di Wlychka al 24:44. Nel secondo periodo Vipiteno torna in corsa con Conci al 33:57, quindi trova il pareggio con Cianfrone al 39:03. La sfida va al terzo tempo con Sproviero al 42:45 che regala il sorpasso ai Broncos. Renon non molla e centra il pareggio al 56:52 con Graf. La sfida passa quindi all’overtime e Madsen decide tutto al 61:16. Quarta vittoria di fila per Renon.

UNTERLAND CAVALIERS-JESENICE 5-2

Gli altoatesini sbloccano subito il punteggio con Galimberti al minuto 7:50, quindi vanno subito al raddoppio con Pisetta all’8:59. Jesenice chiude il primo periodo andando a segno con il 2-1 di Burger al 18:40. Nel secondo tempo i Cavaliers allungano. Prima arriva il 3-1 di Potsinok al 27:39, quindi 4-1 dello stesso Potsinok al 31:43. Jesenice va a segno con Jakupovic al 36.15 per il 4-2, ma i padroni di casa chiudono ogni discorso con il solito Potsinok al 54:59. Gli altoatesini interrompono una serie di due sconfitte di fila ma rimangono ancora ultimi in classifica a +10 dalla penultima posizione di Merano.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 23 16 4 1 2 92 53 +39 52

2 KHL Sisak 24 12 4 5 3 85 58 +27 49

3 EK Die Zeller Eisbären 22 13 5 2 2 75 57 +18 45

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 23 12 7 3 1 84 61 +23 43

5 HC Migross Asiago 23 10 7 2 4 87 81 +6 38

6 Rittner Buam SkyAlps 24 9 8 3 4 73 65 +8 37

7 EC Bregenzerwald 23 9 8 3 3 65 77 -12 36

8 S.G. Cortina Hafro 25 6 10 6 3 64 71 -7 33

9 Wipptal Broncos Weihenstephan 22 7 9 2 4 60 66 -6 29

10 HC Gherdeina valgardena.it 24 7 13 1 3 59 91 -32 26

11 HDD Jesenice 24 5 13 4 2 67 81 -14 25

12 HC Meran/o Pircher 23 6 12 2 3 63 79 -16 25

13 Hockey Unterland Cavaliers 22 4 16 1 1 52 86 -34 15