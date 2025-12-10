Hockey ghiaccio, Alessandro Segafredo: “Voglio dare il massimo per la nazionale con le mie qualità”

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio è arrivata a Budapest per la seconda tappa dell’European Cup of Nations, nella quale il Blue Team sarà opposto dal 12 al 14 dicembre ai magiari padroni di casa, alla Polonia e alla Francia.

Sulla pista della Tüskecsarnok Arena di Budapest, gli uomini di Jukka Jalonen andranno a caccia di gol e vittorie importanti per proseguire la loro marcia d’avvicinamento verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A presentare il tris di partite e le sue emozioni per essere in nazionale è stato l’attaccante di Asiago Alessandro Segafredo, 21 anni, che al sito federale ha detto: “Venire in nazionale senior è una cosa nuova per la mia carriera ma è al tempo stesso un onore e un grande piacere. Mi trovo benissimo sia con il gruppo dei compagni che con lo staff tecnico: conosco Giorgio De Bettin e Stefan Mair da parecchio tempo e so cosa mi chiedono, inoltre c’è piena fiducia nelle scelte e nelle indicazioni di Jukka Jalonen”.

“Riesco ad avere comunicazioni positive con loro – ha aggiunto – e questo è importante. Tutti sottolineano la qualità e la potenza del mio tiro, quindi punto a provare conclusioni verso la porta per fare la differenza. Quando questo non funziona, o non è possibile, l’importante è essere fisici e giocare con la testa al massimo nel sistema predisposto”.

Di seguito il calendario dell’Italia per il torneo di Budapest:

1a giornata

Venerdì 12 dicembre, ore 15.00: Polonia-Francia

Venerdì 12 dicembre, ore 19.00: Ungheria-Italia

2a giornata

Sabato 13 dicembre, ore 15.00: Italia-Polonia

Sabato 13 dicembre, ore 19.00: Ungheria-Francia

3a giornata

Domenica 14 dicembre, ore 12.30: Francia-Italia

Domenica 14 dicembre, ore 16.30: Ungheria-Polonia