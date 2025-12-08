Hockey ghiaccio: l’Italia lotta ai Mondiali U20, ma la Polonia si dimostra più forte

L’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 20 di hockey su ghiaccio – Division I, Gruppo B – non parte bene. Alla Milano-Rho Ice Hockey Arena, che fra qualche settimana sarà una delle venue olimpiche di Milano Cortina 2026, gli azzurri hanno ceduto alla Polonia con il punteggio di 2-4. Domani Blue Team ancora sul ghiaccio, alle ore 20.00, contro la Lituania.

LA CRONACA

A Milano, l’Italia parte subito fortissima: dopo meno di due minuti Winkler timbra il gol dell’1-0. Il Blue Team non vuole risparmiarsi, ma la Polonia riesce a reagire al netto del gol incassato a freddo. All’undicesimo disco sulla stecca di McGovern che pareggia. Si val primo riposo sull’1-1.

Il secondo segmento di gara è letale per i ragazzi allenati da John Parco. I polacchi colpiscono dopo sei giri di lancette con Guminski e poco prima del secondo e ultimo break con Janik spostandosi sull’1-3.

Ultimo terzo di match. Polonia nervosa che subisce una doppia penalità, prima con McGovern e poi con Majkowski, l’Italia non ne approfitta direttamente ma lavorando ai fianchi gli avversari trova a cinque minuti dalla fine il modo di riaprire il match con Meneghetti per il 2-3.

Il Blue Team ci prova nel finale togliendo anche il portiere dalla gabbia per avere un uomo in più di movimento sul ghiaccio, ma la mossa non paga perché oltre a non arrivare il pareggio arriva in contropiede il 2-4 della Polonia, griffato da Sawicki, che chiude i conti.