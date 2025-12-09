Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, l’Italia sbatte sulla Lituania ai Mondiali U20 di Milano
Un altro 2-4. Ai Mondiali Under 20 di hockey su ghiaccio, Division I Gruppo B, l’Italia incappa in un’altra sconfitta con il medesimo risultato, questa volta contro la Lituania. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, in un match comunque molto intenso e duro.
LA CRONACA
Alla Milano Rho Ice Hockey Arena, Italia e Lituania partono un po’ studiandosi prima di sfidarsi su tutta la superficie della pista meneghina. Il Blue Team al quarto d’ora trova la superiorità numerica per una penalità inflitta ai baltici passando al 17′ con la zampata di Gesumaria. E’ il punto dell’1-0 con cui si va al primo break.
Il secondo segmento di gara regala spettacolo, dopo la mezz’ora. Cecekovas pareggia per i lituani, Ferretti riporta in vantaggio gli azzurri, ma Jukna prima e Skadauskas dopo chiudono lo spazio di gioco prima della sirena con due “schiaffi” che portano in vantaggio 2-3 la formazione ospite.
Ultimi venti minuti. L’Italia prova a riequilibrare le cose. Il match si incattivisce arrivano penalità in serie, mentre il tempo scorre. A meno di cinque giri d’orologio dalla fine però, ecco un nuovo timbro di Cecekovas che chiude i conti sul 2-4.
Il Blue Team tornerà in campo giovedì 11 dicembre, alle ore 20.00, contro il Giappone.