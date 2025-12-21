Golf, Schaper fa back to back e vince anche alle Mauritius. Top 25 per due italiani

Si è chiuso ai play off l’Afrasia Bank Mauritius Open, torneo che ha messo in palio 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti per la Race to Dubai 2026. L’evento, disputatosi sui fairway dell’Heritage La Reserge Golf Links sull’isola principale dell’arcipelago, ha visto trionfare il sudafricano Jayden Schaper sull’americano Ryan Gerard alla seconda buca di spareggio dopo aver imbucato un bellissimo eagle.

Per Schaper si tratta del 2º titolo in due settimane. Ebbene sì. Il sudafricano infatti si era imposto anche la scorsa settimana all’Alfred Dunhill Championship su suolo natìo e ha dimostrato ancora una volta di essere in uno stato di forma eccezionale. Nulla ha potuto il rivale che, nonostante tutto, era riuscito a chiudere le 72 buche in -22 e pareggiare il conto con Schaper.

Terza piazza in solitaria per un altro africano, Casey Jarvis, a -17 (5 colpi di distanza dai primi), mentre 4ª per il norvegese Andreas Halvorsen a -16. Chiudono la top 5 Zander Lombard e John Parry a -15 mentre la top 10 viene firmata da Manuel Elvira e Alexander Levy appaiati a -14 in T7 e un nutrito gruppetto a -13 in T9 tra cui Scott Jamieson e Brandon Stone.

Per quanto riguarda gli azzurri in campo questa settimana la miglior piazza viene occupata da Gregorio De Leo, che ha chiuso in T21 a -7 insieme ad Angel Ayora, Daniel Brown e Wilco Nienaber. Appena dietro, in T25, Francesco Laporta. Il pugliese, dopo due giri discreti, ha avuto un week end difficile portando in club house due round in par (72 colpi). T44 per Renato Paratore a -2 e T48 per Andrea Pavan a -1.

Adesso il Dp World Tour farà rotta negli Emirati Arabi Uniti per iniziare l’International Swing proprio nella città più iconica, Dubai, per il Dubai Invitational che si terrà dal 15 al 18 gennaio sui fairway del Dubai Creek Resort.