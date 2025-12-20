Golf: Gerard aggancia Jarvis in vetta alle Mauritius. Laporta nei 20

Casey Jarvis non è leader solitario all’AfrAsia Bank Mauritius Open in scena all’Heritage La Réserve Golf Links. Al -4 che porta il sudafricano a -16, infatti, si accoppia il -9 dell’americano Ryan Gerard, che con una rimonta spaventosa (10 birdie, di cui cinque consecutivi, e un unico bogey) riesce a mettersi in vetta e a lottare per il secondo successo dell’anno proprio alla fine della stagione, che per lui è comunque stata davvero positiva.

Terza posizione per il francese Alexander Levy, che è a -15 con il suo giro in -5. Siccome però i giri di gran peso non sono finiti qui, ecco che compare pure Jayden Schaper, a -8 oggi e a -14 in generale, con una gran voglia di mostrare ulteriore spinta e, perché no, un back to back dopo l’Alfred Dunhill. Quinto a -12 lo spagnolo Manuel Elvira.

Sesti a -11, curiosamente dopo aver tutti girato in -5, il sudafricano Michael Hollick, l’inglese John Parry e lo svedese Tobias Jonsson. -10, invece, per i tre noni, il sudafricano Daniel van Tonder, il tedesco Marcel Schneider e il norvegese Andreas Halvorsen, quest’ultimo in grado di tirar fuori un -7 per rientrare nelle zone più gradite.

Capitolo Italia: resta in zona alta Francesco Laporta: è pari con il par oggi, a -6 in totale e la sua è una 18a posizione che lo può portare verso un risultato in grado di farlo sorridere a chiusura di 2025. 23° a -5 Renato Paratore, bravo a risalire con un -4, poi 39° a -3 Andrea Pavan e 42° a -2 Gregorio De Leo (in calo, oggi +2 per lui).