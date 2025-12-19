Golf, Jarvis allunga alle Mauritius. Bene quasi tutti gli italiani in gara

Un 65 (-7) di giornata che porta il sudafricano Casey Jarvis in testa all’Afrasia Bank Mauritius Open, torneo che mette in palio 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai, di ben due colpi sul francese Alexander Levy, fermo a -10 sul totale. Dopo 36 buche la classifica è particolarmente corta e nelle parti alte del leaderboard i golfisti sono in una manciata di colpi di distanza. In 3a piazza si è affermato, invece, lo spagnolo Manuel Elvira a -9 con una seconda giornata in -5.

Quarta e quinta posizione per due sudafricani: Brandon Stone a -8 e Herman Loubser, fermo a -7 in un gruppetto composto anche dal connazionale Dylan Frittelli e dall’americano Ryan Gerard. Top 10 che si chiude, invece, con diversi golfisti assiepati in T8 a -6. Tra questi anche Francesco Laporta, uno degli italiani impegnati questa settimana nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, che grazie al giro odierno in 67 ha chiuso nelle primissime posizioni e si mette in lizza per giocarsi a carte scoperte il week end.

Buone anche le prime 36 buche di Gregorio De Leo, attualmente in T20 a -4. L’azzurro ha portato in club house due giri in 73-67 mettendo una pezza, grazie al 2° round, ad un primo giro difficile. Per quanto riguarda gli altri italiani, anche Renato Paratore e Andrea Pavan sono riusciti a passare il taglio chiudendo rispettivamente in T45 a -1 e in T37 a -2. L’unico azzurro ad essere rimasto fuori dal tagio è Stefano Mazzoli che ha pagato un primo giro troppo sopra par (+6) e a cui non è riuscito a porre rimedio nonostante la buona giornata di oggi in -3.