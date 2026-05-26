Golf, lo swing europeo continua in Austria. Attesi tanti italiani in gara

Continua l’European Swing sul Dp World Tour. Dopo l’appuntamento belga, vinto dal sudafricano Richard Sterne, il circuito più importante del “vecchio continente” si sposta in Austria, sui fairway del Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith di Kitzbühel, per una tappa alpina, quella dell’Austrian alpine Open, che offre alcuni dei migliori panorami dell’intera programmazione.

A difendere il titolo sarà Nicolai Von Dellinghausen, tedesco classe ’93 che proprio l’anno scorso, qui, si impose per la prima volta sul tour maggiore. Tuttavia sul percorso austriaco si schiererà un certo field. A partire dal fresco vincitore Sterne insieme ai connazionali Yurav Premlall (anche lui vincitore quest’anno poche settimane fa in Catalunya), Casey Jarvis e Thriston Lawrence, Dylan Frittelli e Zander Lombard (ottavo lo scorso week end ad Anversa).

Tra gli europei, invece, tra i favoriti ci saranno sicuramente lo svedese Sebastian Soderberg, il portoghese Ricardo Gouveia, il francese Tom vaillant, gli spagnoli Ivan Cantero, Rafa Cabrera Bello, Manuel Elvira, Alejandro Del Rey ed Eugenio Chacarra e il transalpino Martin Couvra. La compagine austriaca, molto folta su suolo natio, sarà ovviamente guidata da Bernd Wiesberger, professionista dal 2006 con 9 titoli sul Dp World Tour.

Tra gli italiani, invece, rivedremo in campo Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli, Renato Paratore, Gregorio De Leo, Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Filippo Celli e Francesco Laporta. Si tratta, dunque, di una sortita quasi al completo per quanto riguarda l’Italia del golf. A mancare all’appello sono Andrea Pavan (infortunato dopo il brutto incidente occorso in Sudafrica) e Francesco Molinari.

Questa settimana, da giovedì a domenica, ci saranno in palio 3.500 punti Race to Dubai e 2,75 milioni di dollari. L’ultimo austriaco a vincere in casa propria è stato proprio Wiesberger nell’edizione del 2012.