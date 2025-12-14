Golf: Schaper batte Norris e conquista l’Alfred Dunhill Championship. Crolla Pavan

Finisce con la vittoria di Jayden Schaper alla prima buca di spareggio l’Alfred Dunhill Championship di scena al Royal Johannesburg Club. Accorciato su tre giri invece che su quattro, a seguito delle serie problematiche meteorologiche di ieri, il torneo si è chiuso con un duello tutto in casa tra Schaper e Shaun Norris, mister rimonta con un -8 odierno capace di spedirlo a -16. Eppure il classe 2001 di Benoni ce la fa perché, a fronte di un birdie alla prima (e unica) di spareggio di Norris, lui realizza un eagle che chiude la questione. Va rimarcato come il percorso sia diventato un par 70 perché la buca 6 è passata da par 5 a par 3.

Il playoff, nonostante un birdie all’ultima buca, lo manca Eugenio Chacarra. Per lo spagnolo -15 con terza posizione che, comunque, gli permette di effettuare una certa scalata nel ranking mondiale. Quarti a -13 i sudafricani Oliver Bekker, Christiaan Burke e Louis Oosthuizen, a conferma della bontà del torneo per i padroni di casa.

Settima posizione per il francese Martin Couvra, che recupera ben 32 posti con il suo -7 odierno, assieme all’inglese John Parry. A chiudere la top ten sono in cinque, tutti sudafricani e tutti noni a -11: Branden Grace, Michael Hollick, Christiaan Bezuidenhout, Samuel Simpson e Aldrich Potgieter.

Capitolo italiani: finisce male, anzi malissimo, il torneo di Andrea Pavan, che dalla zona della top ten in cui si trovava va a chiudere 64° con un +6 che sa di giornata no nel senso più assoluto. Erano già fuori per mancato superamento del taglio Guido Migliozzi e Francesco Laporta.