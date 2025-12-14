Golf, classifica corta al Grant Thornton Invitational a 18 buche dalla fine

Seconda giornata del Grant Thornton Invitational in archivio. Il torneo che chiude l’anno (un evento che si disputa sulla lunghezza di 3 giornate con 3 diverse formule) vede in testa a 18 buche dalla fine Andrew Novak e Lauren Coughlin con lo score totale di -19 grazie ad un parziale di giornata di -4.

Il Grant Thornton oggi, dopo lo scramble di ieri, prevedeva una delle formule più interessanti e che viene giocata anche in Ryder Cup: la foursome. La coppia decide chi parte alle buche pari e chi alle buche dispari e da lì ci si alterna un colpo alla volta fino al termine della buca. Una formula difficile che non ha impensierito, tuttavia, le 16 partenze al via a Naples, Florida. Solamente tre coppie hanno, infatti, girato sopra par di giornata (Tavatanakit/Knapp; Lee/Horschel e Korda Cauley) con un best score fatto registrare da Henderson/Conners che con un -5 hanno guadagnato terreno fertile in vista della domenica di gioco (si trovano in T4 a -16 insieme a Kupco/Gotterup; Korda/McCarthy e Zhang / Ghim).

Leggermente più vicini alla vetta della classifica, invece, Hull/Brennan in 2ª piazza a – 18 e Thompson/Clark, in 3ª a -17. Domani la formula prevede una 4 palle “modificata”: entrambi i golfisti giocano il primo colpo dal tee shot e da quel momento si invertono per poi continuare la buca con la palla del compagno.

Il Grant Thornton Invitational chiude l’anno golfistico sul PGA Tour. Dopo l’evento sui fairway del Tiburon Golf Club i giocatori andranno in pausa fino si primi di gennaio quando si ripartirà con il classico appuntamento del The Sentry.