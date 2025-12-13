Golf: al Grant Thornton Invitational doppio record del percorso per Hull/Brennan e Thompson/Clark

Non una, ma due volte arriva il record del percorso al Grant Thornton Invitational, sostanzialmente ultimo evento dell’anno sotto l’egida del PGA Tour. Tre giorni, tre giri, 16 coppie formate da un uomo e una donna e tanta, tantissima carica, visto quel che si vede sui green. In particolare, sono due i binomi ad abbattere il record del percorso, con Charley Hull/Michael Brennan e Lexi Thompson/Wyndham Clark che piazzano un -17 da par loro. Tradotto: 55 colpi. Di tutti loro, l’unica figura non americana è Hull, inglese.

Terza posizione per Lauren Coughlin/Andrew Novak, che si collocano a due colpi di distanza e con uno di vantaggio su un terzetto che si lascia guardare a -14: Rose Zhang (USA)/Si Woo Kim (Corea del Sud), Jennifer Kupcho (USA)/Chris Gotterup (USA), Nelly Korda (USA)/Denny McCarthy (USA).

Settimi a -13 Patty Tavatanakit (Thailandia)/Jake Knapp (USA), mentre sono in due (alias quattro) all’ottavo posto: Lydia Ko (Nuova Zelanda)/Jason Day (Australia), Angel Yin (USA)/Tom Hoge (USA) a -13.

Decima posizione per Andrea Lee (USA)/Billy Horschel (USA), Brooke Henderson (Canada)/Corey Conners (Canada) e Lilia Vu (USA)/Tony Finau (USA), tutti a -11. -10 e 13° posto per Maja Stark (Svezia)/Neal Shipley (USA), Jessica Korda (USA)/Bud Cauley (USA) a -10, poi 15° per Lottie Woad (Inghilterra)/Luke Clanton (USA) a -9 e 16° per Megan Khang (USA)/Keith Mitchell (USA) a -8.