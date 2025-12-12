Golf, Chacarra allunga all’Alfred Dunhill Championship. Bene Pavan

E’ già tempo di taglio sul Dp World Tour. La seconda giornata dell‘Alfred Dunhill Championship si è, infatti, appena conclusa e i golfisti si apprestano ad entrare nel week end sudafricano. Il torneo, che mette in palio questa settimana 1,5 milioni di euro e 3.000 punti Race to Dubai, dopo 36 buche vede protagonista lo spagnolo Eugenio Chacarra che, con lo score totale di -15 (-6 di giornata dopo un -9 impressionante di ieri), si è preso la leadership dell’evento.

A ruota seguono Jayden Schaper, uno dei padroni di casa impegnato questa settimana sui fairway del Royal Johannesburg Club, fermo a -13 a due colpi di distanza, e Brande Grace e John Parry a -12 in T3. Quinta posizione a pari merito e T8 occupate in toto da giocatori sudafricani. A -11 ci sono, infatti, JC Ritchie, Oliver Bekker e Michael Hollick mentre a -10 presenziano Chirstiaan Burke e Daniel Van Tonder.

Top 10 chiusa da un gruppetto di giocatori tra i quali figura anche Andrea Pavan, uno degli italiani impegnati dall’11 al 14 dicembre a Johannesburg. Il 36enne golfista romano ha chiuso la giornata odierna in -5 per un totale insieme al primo round di -9. Insieme a lui, in T10, anche il francese Antoine Rozner e Dylan Frittelli, Louis Oosthuizen, Thriston Lawrence e joel Girrbach.

Purtroppo per gli azzurri, però, il risultato di Pavan è l’unico positivo nei primi due giorni di gara. Guido Migliozzi e Francesco Laporta non sono riusciti a passare il taglio posto a -3. Il vicentino ha chiuso in T89 a -1 con uno score totale di 69-74 mentre il pugliese si è classificato in T139 a +4 con due giornate in 77-71.

Per lo spagnolo classe 2000 Chacarra si parla già di una vittoria, conseguita l’anno scorso all’Hero Indian Open, e di una top 5 (al Volvo China Open), una top 10 (all’Italian Open), una top 15 (all’Hainan Classic) e una top 20 (al Danish Golf Championship), tutte conseguite nell’annata appena conclusa.