Golf

Golf: Chacarra e Burke comandano l’Alfred Dunhill Championship, buon Pavan

Pubblicato

31 secondi fa

il

Eugenio Chacarra
Chacarra / Andre61 / Shutterstock.com

Si è chiuso il primo giro dell’Alfred Dunhill Championship di scena al Royal Johannesburg Club della capitale sudafricana. A comandare la classifica sono in due, lo spagnolo Eugenio Chacarra e il sudafricano Christiaan Burke, entrambi con -9 anche se Burke avrebbe potuto ampiamente sfondare il record del percorso, non fosse stato per tre bogey a fronte di dieci birdie e un eagle (alla 18, luogo dov’è frequente); sei di questi birdie sono arrivati nelle sei buche iniziali.

Tantissimo Sudafrica nelle prime posizioni, tant’è che si fa prima a individuare chi del Paese ospitante di questo torneo non è. Terzi a -8 Thriston Lawrence e Brandon Stone, seguiti in quinta posizione da Branden Grace, Samuel Simpson, Daniel van Tonder e dall’unico inglese di questo quartetto, Brandon Robinson Thompson. Per tutti loro score di -7.

A seguirli, con -6, un’equa divisione di inglesi e sudafricani. Nel primo caso troviamo John Parry e Ben Schmidt, nel secondo Oliver Bekker e Karabo Mokoena. In buona sostanza, il Sudafrica piazza davanti diversi nomi noti e alcune possibili novità del prossimo futuro.

In casa Italia il migliore è Andrea Pavan, 29° a -4 con una giornata abbastanza regolare da cinque birdie e un bogey. 40° a -3, invece, Guido Migliozzi, per il quale ai cinque birdie fanno da contraltare i tre bogey. Giornata completamente da dimenticare per Francesco Laporta, 152° a +5: in questo 2025 è uno dei peggiori giri per un giocatore che, nella stragrande maggioranza dei casi, non tende ad avere questo tipo di momenti.

