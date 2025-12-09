Golf, Alfred Dunhill Championship al via. Tre italiani in gara

Ultimo appuntamento sudafricano per quanto riguarda l’opening swing del Dp World Tour. Il circuito europeo si sposta, infatti, a Johannesburg per l’Alfred Dunhill Championship, torneo che mette in palio 1,5 milioni di euro e 3.000 punti per la Race to Dubai. Qui, l’anno scorso, si impose il sudafricano Shaun Norris davanti al connazionale Ryan Van Velzen, lo svedese Marcus Kinhult e il britannico John Parry di un colpo.

Non ci sarà Kristoffer Reitan, vincitore la scorsa settimana del Nedbank Golf Challenge, ma al suo posto diversi giocatori saranno in lizza per contendersi un trofeo discretamente ambito. Oltre al defending champion (presente anche lui dall’11 al 14 dicembre sui fairway del Royal Johannesburg Club) ci saranno diversi connazionali che il percorso lo conoscono molto bene. Tra questi Louis Oosthuizen, vincitore nel 2024, Christian Bezuidenhout (primo nel 2020) e Ockie Strydom (vincitore nel 2023).

Tra gli internazionali, occhio agli spagnoli, rappresentati da un folto gruppetto composto, tra gli altri, da Eugenio Chacarra e Alejandro Del rey, ai francesi, che schierano diversi nomi tra cui Martin Couvra, Julien Guerrier, Romaine Langasque e Antoine Rozner, il danese Jacob Skov Olesen e l’olandese Darius Van Driel. Spazio in Sudafrica anche per diversi italiani che hanno deciso di cimentarsi su un campo ormai abbastanza conosciuto. Al via ci saranno Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Il vicentino si presenta al via del secondo torneo sudafricano con un 52esimo posto alle spalle nell’evento della scorsa settimana mentre Laporta e Pavan si tratta del debutto stagionale sul Dp World Tour.

Tra i past champion dell’Alfred Dunhill Championship si annoverano: Alvaro Quiros (2007), Ernie Els (1995, 1999, 2006), Adam Scott (2001) e Justin Rose (2002).